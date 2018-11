Mujer estuvo encarcelada tres meses por error de la Policía que confundió algodón de azúcar por metanfetaminas

LEA TAMBIÉN

Dasha Fincher presentó una demanda en contra del Departamento de Policía del Condado de Monroe, en Georgia (Estados Unidos) el pasado 15 de noviembre de 2018, debido a un insólito error de dos agentes. La mujer tuvo que pasar tres meses en prisión, por supuesta posesión de metanfetaminas.

A la víspera de Año Nuevo, hace dos años, el 31 de diciembre de 2016, Fincher fue retenida durante un control de rutina, puesto que los policías consideraron que los vidrios polarizados de su vehículo eran demasiado oscuros, relata Vice.



Después, los agentes revisaron y notaron que la polarización de sus vidrios entraba dentro de los requisitos legales que pide el estado de Georgia. Sin embargo, los policías pidieron a Fincher que les dejaran registrar el vehículo, a lo cual ella accedió.



Según la demanda que la mujer presentó en contra de la policía, los agentes hallaron una "sustancia azul brillante, de forma esférica" que se encontraba "en el piso del vehículo". Ella les aseguró que se trataba de algodón de azúcar que uno de sus nietos había dejado en el auto, pero los dos policías no le creyeron.



Al parecer, los agentes consideraron que el material estaba compuesto por metanfetaminas, por el color azul con el que se muestra a ese químico en la serie 'Breaking Bad'. La metanfetamina de ese tono es solo una ficción más de la trama, pues no es posible generar una reacción química de tales características en la fabricación de tal droga.



No obstante, la mujer fue llevada a la Comisaría y los uniformados requisaron el 'sospechoso' algodón de azúcar para someterlo a análisis. Según el informe policial, los oficiales habrían realizado una prueba rápida a la sustancia, la cual habría dado un resultado positivo sobre metanfetamina.



La mujer fue enviada a prisión. Pero luego de tres meses de estar detenida, se analizaron las muestras en un laboratorio, en donde finalmente se obtuvo el resultado químico de la supuesta droga, el cual fue negativo para cualquier tipo de sustancia ilítica, reportó la emisora local WMAZ. Dasha Fincher obtuvo su libertad en marzo del 2017.



Ahora, Fincher asegura en su demanda que hubo eventos "mayores" en su vida que se perdió por estar detenida. "Mi hija perdió a su bebé. No estuve allí para apoyarla en ese duro momento. Mis nietos mellizos nacieron, también me lo perdí", señaló. "No me gustaría que nadie volviera a pasar por algo así", dijo al justificar su querella en contra de los policías.