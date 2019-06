'Men in Black' lidera taquilla pero no impresionó a crítica

LEA TAMBIÉN

'Men in Black: International' lideró el fin de semana (14, 15 y 16 de junio del 2019) la taquilla en Estados Unidos y Canadá, pero la nueva comedia de ciencia ficción recaudó mucho menos de lo que Sony hubiera querido, con un estimado de USD 28,5 millones, informó el domingo 16 de junio la empresa especialista en la industria Exhibitor Relations.

En este 'spinoff' de las tres primeras entregas de la saga 'Men in Black' , los papeles de los trajeados agentes cazadores de extraterrestres pasaron de los originales Will Smith y Tommy Lee Jones a los más jóvenes Chris Hemsworth y Tessa Thompson. Liam Neeson y Emma Thompson también aparecen en esta cinta.



A la crítica le gustó la química entre Hemsworth y Thompson, pero la película recibió un puntaje tibio de solo 24% de aprobación en el sitio web Rotten Tomatoes.



Su recaudación durante el fin de semana largo no se acercó “ni a las más modestas expectativas del estudio” , según el sitio web BoxOfficeMojo.



Pero como sugiere su título, la película, rodada en cinco países, tuvo un mejor desempeño fuera de Norteamérica, donde ingresó USD 73 millones.

En segundo lugar quedó el líder del fin de semana pasado, 'La vida secreta de tus mascotas 2' de Universal, que recogió 23,8 millones. Esta secuela cuenta con las voces de Kevin Hart, Tiffany Haddish y Patton Oswalt, en un nuevo relato sobre las travesuras a las que se dedican las mascotas cuando sus dueños las dejan solas en casa.

Tercero, por segunda semana consecutiva, quedó la versión con actores de carne y hueso de 'Aladdin' , con una recaudación de 16,7 millones de dólares. Protagonizada por Will Smith como el genio de la lámpara, cuenta también con las actuaciones de Mena Massoud como el astuto personaje que da título a la película y de Naomi Scott como la princesa Jazmín.

Bajando dos lugares, hasta el cuarto puesto, 'X-Men: Dark Phoenix' consiguió USD 9 millones. En la que se ha dicho constituye la última parte de la serie sobre los superhéroes mutantes, los protagonistas deben enfrentar al feroz Phoenix luego de una fallida misión espacial. Encabezando el elenco figuran James McAvoy,

El quinto lugar, por segunda semana consecutiva, lo consiguió 'Rocketman' , de los estudios Paramount, sobre la vida de la superestrella británica de la música Elton John. La película, protagonizada por Taron Egerton, recaudó USD 8,8 millones.