Estas son las películas más esperadas del 2020, según Rotten Tomatoes

Decenas de esperadas películas se estrenarán finalmente en este 2020 a las salas de cine de todo el mundo. Con ellas llegará para los fanáticos la posibilidad de ver a sus estrellas favoritas nuevamente en acción. El portal Rotten Tomatoes hizo un listado de 65 largometrajes cuyos estrenos están previstos para este año y que ya tienen en vilo a los cinéfilos.

En enero se estrenará 'The Grudge', dirigida por Nicolas Pesce y protagonizada por Andrea Riseborough, Betty Gilpin, John Cho, Demian Bichir y Lin Shaye. Esta película es un 'remake' de 'Grudge' uno de los filmes de terror japoneses más populares.



También llegarán a las salas de cine películas como 'Bad Boys for Life' con Will Smith y Martin Lawrence, 'Dolittle' con Robert Downey Jr, Antonio Banderas, Tom Holland, Selena Gomez, Marion Cotillard y John Cena que pretende dar una nueva vida al personaje Doctor Doolitle que dio el salto a la gran pantalla interpretado por Eddie Murphy.



Los filmes 'The Gentlemen', con Matthew McConaughey y Charlie Hunnam y 'The Rhythm Section' de Reed Morano con Blake Lively y Jude Law, cierran el listado de los estrenos más esperados para enero del 2020.

Febrero llegará con una de las secuelas más esperadas. Se trata de 'Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)' en la que la actriz Margot Robbie repetirá el rol de Harley Quinn que ya interpretó en 'Suicide Squad' (2016), pero esta vez bajo la dirección de Cathy Yan.



En Estados Unidos este filme competirá en la taquilla con 'The Lodge' dirigida por Severin Fiala y Veronika Franz con un elenco conformado por Riley Keough, Jaeden Martell, Lia McHugh, Richard Armitage.

Mientras que para San Valentín está previsto el estreno de 'Downhill' con un elenco encabezado por Will Ferrell y Julia Louis-Dreyfus. Ese mismo 14 de febrero se estrenará 'Sonic The Hedgehog', una adaptación cinematográfica del videojuego clásico de la firma SEGA que contará con Jim Carrey en su elenco.



En un inicio, esta película recibió fuertes críticas por el aspecto que se le dio al popular erizo azul en un primer tráiler. La producción del filme escuchó las quejas de los fans y en un segundo adelanto presentó un Sonic más apegado al personaje del videojuego que alegró a los seguidores.

'Fantasy Island' con Lucy Hale, Maggie Q, Portia Doubleday 'The Call of the Wild' dirigida por Chris Sanders y con Harrison Ford en su elenco y 'The Invisible Man' con Elisabeth Moss, Aldis Hodge, Oliver Jackson-Cohen y Storm Reid, cierran el listado de películas a estrenarse en febrero.



Marzo se iniciará con animación gracias a la llegada de 'Onward'. Las estrellas de Marvel Tom Holland y Chris Pratt prestarán sus voces para este filme que lleva la firma de Pixar. Con 'Bloodshot' el actor Vin Diesel regresará a la gran pantalla en la primera película que estrenará en el 2020 que será dirigida por Dave Wilson.



La segunda parte del filme 'A Quiet Place' dirigida por John Krasinki y protagonizada por Emily Blunt y Noah Jupe estrenó el pasado 1 de enero del 2020 su tráiler oficial que ha recibido excelentes comentarios. A dos días de su lanzamiento el video se mantiene en el 'top 50' de tendencias de YouTube ocupando la posición número 33.

Luego llegará el turno de 'Mulán' la versión 'live-action' del clásico animado de Disney dirigida por Niki Caro y protagonizada por Yifei Liu, Jet Li, Donnie Yen, Gong Li que promete conquistar la taquilla global, a pesar de no contar con uno de los personajes principales del filme original, el dragón Mushu.

En abril llegarán los filmes 'The Lovebirds' del director Michael Showalter, 'The New Mutants' de Josh Boone, 'Peter Rabbit 2: The Runaway' de Will Gluck y 'No Time To Die' de Cary Fukunaga con Daniel Craig, Ralph Giennes y Rami Malek en su elenco.



Una nueva historia de 'Trolls' también se estrenará en abril con 'Trolls World Tour'. Anna Kendrick, Justin Timberlake, Jamie Dornan, Sam Rockwell, Rachel Bloom y Chance the Rapper, prestarán sus voces para los personajes animados. En la misma semana se estrenará el thriller supernatural 'Antlers' del director Scott Cooper y el mes cerrará con el filme de suspenso 'Antebellum' con Janelle Monáe, y Jena Malone.



Uno de los filmes de Marvel más esperados de año se estrenará en mayo. Se trata de 'Black Widow' dirigida por Cate Shortland y protagonizada por Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour y Rachel Weisz. Por ahora se desconocen detalles de la trama del filme y los fanáticos especulan con una breve aparición de Tony Stark.

En mayo también se estrenará 'The Personal History of David Copperfield' del director Armando Iannucci con un elenco de primera encabezado por Dev Patel, Tilda Swinton, Hugh Laurie, Ben Whishaw y Peter Capaldi. Además llegarán 'Greyhound' de Aaron Schneider con Tom Hanks y Elisabeth Shue, 'Legally Blonde 3' protagonizada nuevamente por Reese Witherspoon quien retomará el rol de Elle Woods, 'The Woman in the Window' con Amy Adams, Jennifer Jason Leigh, Gay Oldman y Julianne Moore.



La animación se hará un espacio este mes con 'Scoob', dirigida por Tony Cervone que, con las voces de Zac Efron, Amanda Seyfried y Gina Rodríguez, contará una nueva historia basada en el personaje clásico de Hanna Barbera. También se estrenará 'The SpongeBob Movie: Sponge on the Run' dirigida por Tim Hill.

La novena entrega de 'Fast & Furious' dirigida por Justin Lin y con un elenco encabezado por Vin Diesel, Lucas Black y Tyrese Gibson y 'Artemis Fowl' con Judi Dench y Josh Gad cerrarán uno de los meses del año que pinta ser prometedor pata la taquilla.



Pero junio no se quedará atrás. Warner Bros. y DC Comics presentará en la gran pantalla la secuela de 'Wonder Woman', 'Wonder Woman 1984' dirigida nuevamente por Patty Jenkins y protagonizada por Gal Gadot, Chris Pine y Kristen Wiig. Esta vez la historia se desarrollará con la Guerra Fría de fondo y resolverá qué sucedió con Steve Trevor, quien aparentemente murió en la primera entrega.

En el mismo mes se estrenará 'Candyman' de Nia DaCosta, 'Soul' de Pete Docter, 'In The Heights' de Jon M. Chu y junio cerrará con 'Top Gun: Maverick', la primera película de 'Top Gun' en 31 años. En esta ocasión el filme será dirigido por Joseph Kosinski y protagonizado por Tom Cruise, Jennifer Connelly, Jon Hamm y Val Kilmer.



Ryan Reynolds volverá a las salas de cine protagonizando la comedia 'Free Guy' dirigida por Shawy Levy en el mes de julio que también llevará de regreso al cine a los populares personajes amarillos de 'Despicable Me' en 'Minions 2'. Una nueva entrega de los populares Cazafantasmas también se estrenará en este mes, esta vez con Carrie Coon, Finn Wolfhardm Mckenna Grace y Paul Rudd en el elenco. Esta nueva película de la franquicia titulada 'Ghostbusters: Afterlife' no tiene relación con la que se estrenó en el 2016 con un elenco 100% femenino.

'Tenet' dirigida por Christopher Nolan, 'Jungle Cruise' de Jaume Collet Serra, y 'Morbius', basada en el personaje creado por Marvel Comics y dirigida por Daniel Espinosa y protagonizada por Jared Leto cierran el mes.



En agosto, según Rotten Tomatoes, solo dos filmes tienen en vilo a los amantes del cine. Se trata de 'Bill & Ted Face The Music' de Dean Parisot protagonizada por Keanu Reeves, 'The Hitman's Wife Bodyguard' del director Patrick Hughes,



Septiembre llegará con 'Monster Hunter' del reconocido director Paul W.S. Anderson, pero su plato fuerte será el tercer capítulo de la saga de 'El Conjuro' titulado 'The Conjuring: The Devil Made Me Do It' dirigida por Michael Chaves. Patrick Wilson y Vera Farmiga repetirán sus roles como los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, la película está basada en una historia real.

También se espera el estreno de 'The King's Man' dirigida por Matthew Vaughn, 'The Many Saints of Newark' del director Alan Taylor, 'Last Night in Soho' de Edgar Wright y 'The Trial of the Chicago 7' de Aaron Sorkin.



El actor Tom Hanks protagonizará 'BIOS' un filme del director Miguel Sapochnik cuyo estreno está previsto para octubre. En la película el actor interpretará a un inventor, el único sobreviviente en una tierra post apocalíptica, que crea un robot que cuide y proteja a su perro luego de que él muera.



También se espera para ese mes la llegada al cine de 'Death of the Nile' de Kenneth Branagh. El director Robert Zemeckis con un elenco encabezado por Anne Hathaway, Octavia Spencer y Stanley Tucci hará una nueva versión del libro 'The Witches' del escritor Roald Dahl en una película que llevará el mismo nombre del libro. 'Snake Eyes' de Robert Schwentke Y 'Halloween Kills' de David Gordon Green cerrarán el mes.



Noviembre llegará con el estreno de 'Eternals', la segunda película de la fase cuatro del Universo Cinematográfico de Marvel que será dirigida por Chloé Zhao y protagonizada por Angelina Jolie, Salma Hayek, Kumail Nanjiani, Gemma Chan, Richard Madden, Kit Harington, Brian Tyree Henry que promete ser un éxito en la taquilla.



'Eternals' competirá en su fin de semana de estreno con otro esperado filme, se trata de 'Stillwater' dirigido por Tom McCarthy y protagonizado por Matt Damon, Abigail Breslin y Camille Cottin. McCarthy se hizo acreedor a dos premios Oscar en el 2015 por su filme 'Spotlight'.



Las secuelas de 'Godzila' y de 'Escape Room' también se estrenarán en noviembre con los filmes 'Godzila vs. Kong' de Adam Wingard con Millie Bobby Brown y 'Escape Room 2' dirigida por Adam Robitel con un elenco que todavía no ha sido confirmado. En el mes se estrenará el filme animado 'Raya and the Last Dragon' dirigida por Paul Briggs y Dean Wellins y protagonizada por Awkwafina y Cassie Steele.



Finalmente, en diciembre, el aclamado director Denis Villeneuve hará una nueva adaptación de la novela de ciencia ficción 'Dune' escrita por Frank Herbert que llegará a la gran pantalla con los actores Timothée Chalamet, Josh Brolin, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Javier Bardem, Jason Momoa, Dave Bautista y Zendaya.



'Uncharted' del director Travis Knight y protagonizada por Tom Holland será un filme de acción y aventura basado en el popular videojuego del mismo nombre. El director Craig Brewer apostará por 'Coming 2 America' la secuela de 'Coming to America'. Eddie Murphy y muchos de los actores del elenco original repetirán sus roles en esta nueva entrega.

El director Joel Crawford cerrará el año con el filme de animación 'The Croods 2', protagonizada por Ryan Reynolds, Nicolas Cage y Emma Stone quienes repetirán sus roles del filme 'The Croods' que contaba la historia de una familia cavernícola.