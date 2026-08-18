‘Me hicieron un exorcismo’, confesó la hija de la modelo y actriz Cindy Crawford

Kaia Gerber, hija de Cindy Crawford, habló de un episodio de su infancia que, según aseguró, nunca había contado públicamente.

La modelo y actriz recordó durante una entrevista una experiencia que relacionó con las advertencias que recibió cuando era niña sobre estar “poseída”.

La revelación ocurrió en el programa Mitch Churi Chat Show, donde Gerber, de 24 años, también habló de otras experiencias personales y de su vida bajo la exposición pública.

¿Cómo fue el supuesto exorcismo?

Kaia Gerber es una modelo y actriz estadounidense, es ampliamente conocida por ser hija de la legendaria supermodelo Cindy Crawford.

Durante la conversación, la hija de Cindy Crawford aseguró que cuando era pequeña le decían que estaba “poseída” y que posteriormente descubrió que había sido sometida a un exorcismo.

Según su relato, el procedimiento incluyó un instrumento tradicional de viento asociado con pueblos indígenas de Australia.

“Me hicieron el exorcismo. Me tocaron el didgeridoo por todas partes”, afirmó Gerber, quien aseguró que nunca había hablado públicamente de ese episodio.

La modelo también contó que su madre tomó precauciones años después, cuando participó en ‘American Horror Story: Double Feature’, estrenada en 2021.

Crawford le habría proporcionado agua bendita por temor a que su hija fuera poseída durante el rodaje de la producción de terror.

Habló de su salud y su familia

La conversación tomó un tono más personal cuando Gerber se refirió a los comentarios sobre su físico y a las comparaciones constantes con su madre.

La actriz reconoció que ha atravesado trastornos alimentarios y cuestionó el impacto de las críticas sobre su apariencia.

También habló de su hermano, Presley Gerber, y explicó que las dificultades familiares la llevaron a asumir el papel de quien “no daba problemas” y evitaba pedir ayuda.

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