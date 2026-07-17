El actor Matt Damon reveló un insólito malentendido que vivió con Tom Holland durante el rodaje de película ‘La Odisea’, la nueva superproducción de Christopher Nolan basada en el poema de Homero.

La película llegó a los cines el 16 de julio de 2026, acumulando historias dignas de una aventura épica antes de su estreno.

Un divertido malentendido en el set

Durante una visita a The Tonight Show, Damon compartió una confusión con su compañero de elenco mientras filmaban una escena en la que interpretan a padre e hijo, Odiseo y Telémaco.

En una escena específica, Damon se encontraba a bordo de un barco y Holland permanecía en la orilla.

Surgió un divertido malentendido cuando Damon observó que su compañero se llevaba la mano al pecho repetidamente.

Al creer que se trataba de una indicación del director o una señal acordada, decidió replicar el gesto, pensando que era una expresión de conexión emocional entre sus personajes.

Sin embargo, al finalizar la jornada, consultó a Holland sobre si Christopher Nolan les había pedido incorporar dicho movimiento. El joven respondió: “No… Mi traje me estaba ahorcando”.

El exigente rodaje de ‘La Odisea’

Damon explicó que, además, padece miopía y desde la distancia interpretó erróneamente el gesto.

Según el medio La Nación, esta anécdota refleja el clima vivido durante una producción ambiciosa y agotadora.

En ‘La Odisea’, Damon interpreta a Odiseo, mientras que Holland da vida a Telémaco y Anne Hathaway encarna a Penélope.

La filmación se realizó en escenarios naturales repartidos por varios países como Grecia, Marruecos, Islandia, Escocia e Italia.

Según Damon, la experiencia estuvo lejos de ser un rodaje convencional: “Realmente se sentía más como una expedición que como una película”, aseguró.

Matt Damon recuerda el incidente que vivió con Tom Holland. • Foto: IMDb

Un reto de exigencia física para todo el equipo

Las condiciones eran tan exigentes que todo el equipo compartía el mismo nivel de esfuerzo, incluido Nolan:

“Si tenías frío y estabas completamente mojado, solo tenías que darte vuelta y mirar a Chris. Él también estaba congelado y empapado”.

Cada viernes, el elenco y el equipo celebraban haber superado otra semana de filmación.

No obstante, cuando se trasladaron a un tanque gigante en los estudios Universal de Los Ángeles para las escenas finales, nadie pensó que sería más fácil.

“Sabíamos que terminaríamos allí y nadie dijo: ‘Bueno, probablemente ahora será más fácil’”, recordó Damon.

Técnicas innovadoras para el realismo

De acuerdo con Yahoo, la producción utilizó dos enormes motores a reacción similares a los de un Boeing 737 para generar olas y fuertes corrientes alrededor de las embarcaciones.

“Fue una de las cosas más difíciles que se pueden hacer con agua en un entorno controlado”, aseguró Damon.

Más allá de las complicaciones técnicas y el desgaste físico, el rodaje de ‘La Odisea’ se convirtió en una lección de superación para todo el equipo.

Entre los desafíos en el tanque de agua donde el realismo fue llevado al límite por el propio director Christopher Nolan y la lucha personal de Damon contra la claustrofobia, la producción terminó forjando una conexión profunda entre los involucrados.

Al final, lo que comenzó como un trabajo extenuante se transformó en una experiencia de gratitud compartida, donde tanto el director como el elenco coincidieron en que el esfuerzo extremo fue el motor necesario para alcanzar la calidad épica que la cinta exigía.