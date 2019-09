Math2me, los youtubers mexicanos que revolucionan las matemáticas

LEA TAMBIÉN

Para eliminar la asociación que muchos jóvenes hacen entre las matemáticas y el aburrimiento, nació Math2me, un canal mexicano de YouTube que cumple 10 años con 1,8 millones de seguidores y que, mezclando diversión y números, logró enganchar a millones de niños.

Fue creado por María González y José Andalón en 2009 en la norteña ciudad de Tijuana porque él, profesor de matemáticas, tenía que subir a internet algunos videos para seis de sus alumnos y ella, comunicadora, le prestó el material para hacerlos y le dio algunos consejos sobre cómo usar YouTube.



Después de esto, recibieron comentarios en los que personas de otros puntos del país e incluso del planeta les pedían más contenido así que decidieron emprender este exitoso proyecto.



Fueron pioneros en crear un canal de contenido educativo y encarnan una pequeña esperanza para un país donde, de acuerdo con el informe PISA, el conocimiento de matemáticas de los alumnos está por debajo del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).



"El examen PISA está estandarizado. Yo creo que el nivel en México es bueno, en cuanto a información abierta y profesores de calidad", explicó José en entrevista con Efe.



"Es cuestión de mentalidad. Son muchos temas y problemas que pueden afectar a los alumnos", añadió María, quien recordó que en su canal hay entrevistas con jóvenes mexicanos que trabajan en lugares "increíbles" fuera de México.



Para ambos, que intentan en cada video transmitir conocimiento a través de contenido digerible y entretenido para niños y jóvenes, las matemáticas y la educación en general debe ser planteada de una manera radicalmente distinta a la actual.

Video: Youtube Cuenta: Math2me



"Debe haber una transformación profunda dentro del sistema educativo. No funciona que un niño esté seis horas delante de una pizarra cuando en siete minutos puede aprender lo mismo. Pero tiene que haber voluntad de muchas partes y eso está complicado. Al final va a cambiarlo el estudiante antes de que cambie el sistema", opinó María.



Los creadores de Math2me, que actualmente trabajan ayudados por otros compañeros que gestionan redes sociales o editan videos, consideran que la educación evolucionará hacia el autoaprendizaje, en el que el estudiante "no tiene que esperar a que alguien le diga lo que aprender".



En su canal la mayoría de los videos son clases sobre temas concretos, como integrales, fracciones, derivadas o ecuaciones, pero los que más éxito tienen suelen ser los relacionados con trucos matemáticos, ubicados en secciones como "solo para genios" o "gánale a tu profesor".



Además, para ellos YouTube funciona como una plataforma para que la gente y las marcas puedan conocerlos y solicitarles contenido específico o colaboraciones.



Actualmente, trabajan para la Fundación Carlos Slim y para la editorial Patria, la cual edita los libros de texto de álgebra Baldor, icónicos para varias generaciones.



También han colaborado en proyectos educativos del Gobierno de México.

Cuando empezaron, María y José no tenían nadie a quien mirar para entender cuál era el método para crecer como canal y aumentar la comunidad, pero aun así supieron, uniendo los talentos de ambos, tomar el camino correcto e incluso posicionarse como ejemplo para quienes vinieron después.



"Empezamos básicamente solos. Cuando nos invitaban a eventos de YouTube éramos los únicos de temática educativa", detalló María.

Sin embargo, actualmente el contenido más buscado en esta plataforma es el relacionado con 'how to' (cómo hacer algo) y la comunidad de 'edutubers' ha ido en gran aumento.

"Ahora desde hace un par de años YouTube hace eventos EduCon, donde reúnen a toda la comunidad de edutubers", añadió la comunicóloga.

Por su parte, José opinó que la plataforma "está empujando mucho la parte educativa" pero también porque el público cada vez lo pide más.

"Todo va a cambiar para bien", terminó el profesor.