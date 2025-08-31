El café además de ser una bebida energizante tiene beneficios para el crecimiento del cabello, por su composición rica en antioxidantes combate los daños causados por el sol y la exposición al ambiente, regenerando así el cuero cabelludo y dando un toque de suavidad, firmeza y brillo.

Más noticias

Según el portal Cafesdecolombia, “el café es una fuente rica en antioxidantes, vitaminas y cafeína, elementos que contribuyen a mejorar la salud del cuero cabelludo”, aplicar la mascarilla de cafeína mejora la circulación sanguínea alimentando así las hebras de la raíz (folículos pilosos), fomentando el crecimiento del cabello más rápido y fuerte. Esto lo recoge el diario El Tiempo, de Bogotá.

Mascarilla de café para opacar las canas

Las propiedades del café negro son oscurecedoras debido a su pigmentación natural, el tratamiento capilar con cafeína debe prepararse una vez cada 15 días, es necesario aplicar directamente en las raices y en las canas del cabello por completo, le dejamos un paso a paso:

Ingredientes y preparación

Lavar bien el cabello.

En un recipiente mezclar tres tazas de café negro frío, cinco gotas. de aceite de romero y cinco gotas de aceite de lavanda.

Aplicar sobre el cabello limpio en la raíz y las canas.

Dejar la mascarilla en pelo durante 15 minutos.

Lavar con abundante agua fría.

Mascarilla de café para hacer crecer el cabello y dar suavidad

Según estudios, el café regenera las células muertas y combate la caída del cabello, las propiedades de la cafeína aumentan la protección anágena la cuál contribuye al crecimiento capilar, además de nutrir el cuero cabelludo para que quede suave y con brillo.

Ingredientes y preparación