Marvel reúne 60 de sus joyas

El arrollador éxito de los personajes de Marvel en el cine ha hecho perder de vista, al menos para los más jóvenes, que esas 21 películas -y contando- le deben su esencia al cómic. Sin los guiones de los historietistas, sin las creaciones de los dibujantes, sin el detallado esmero de los encargados del entintado y sin el aporte de los ejecutivos que definen los caminos de sus personajes, habría sido imposible imaginar eso que hoy llamamos ‘Universo Cinematográfico Marvel’.

Muchos de los guiones de ese universo fueron inspirados, ¡y algunos casi calcados!, de los éxitos editoriales de Marvel. Para deleite de sus fanáticos, la editora relanzó sus 60 mejores novelas gráficas en tapa dura, traducidas al español y con extras como portadas no usadas, bocetos y demás joyas para coleccionistas.



Uno de los dibujantes más influyentes es John Romita Jr., neoyorquino que trabajó para Marvel entre 1970 y el 2010. En esta colección están algunos de los trabajados más alabados, como ‘Guerra Mundial Hulk’ (2002), en que el monstruoso ser verde regresa a la Tierra luego de sus aventuras por el espacio. También está ‘¿Quién es Pantera Negra’? (2005), que revisa el origen del mandatario de Wakanda.



Menos conocida es su firma en ‘Eternos’ (2006), creados por Jack Kirby en 1976 pero que gracias a John Romita Jr. se los introdujo en el universo Marvel. Su personaje más importante es: ¡Thanos!



Entre los escritores, uno de los más laureados es Ed Brubaker, oriundo de Bethesda y cuatro veces ganador del Premio Eisner, el Oscar del cómic. En esta colección está su soberbio ‘Capitán América: el soldado de invierno’ (2004), arco argumental dividido en dos tomos que luego dio paso al filme homónimo.



El británico Warren Ellis, nacido en Essex, también está incluido con su ‘Iron Man: Extremis’ (2005), un relato que actualizó el origen de Tony Stark, cuyas armaduras fueron más poderosas que en otras aventuras. Varios elementos de esta novela gráfica se utilizaron en ‘Iron Man’ del 2008, la primera película del Universo Marvel.



Marvel le debe mucha de su popularidad a Spider-Man, por lo que es impensable una antología sin algunas de sus historias más exitosas en el mundo del entintado. Por supuesto, está ‘Volviendo a casa’, que en realidad recopila con coherencia los cómics publicados en el 2001. Ahí, el escritor Joseph Michael Straczynski, nacido en Paterson (Nueva Jersey), se arriesgó a plantear un Peter Parker adulto, que ya dejó atrás no solo el colegio, sino también su malogrado matrimonio con Mary Jane.



No hay espacio para reseñar todas las 60 novelas, que circulan cada lunes con EL COMERCIO. Por fortuna, lo que sí hay es la oportunidad de disfrutarlas. Los fanáticos que reúnan estas 60 joyas del cómic tendrán un premio especial: con los lomos de cada ejemplar se forma una ilustración del italiano Gabriele Dell’Otto, el dibujante de ‘Secret War’. Como diría Stan Lee:¡Excélsior!