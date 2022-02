Mark Zuckerberg amenaza con retirar Facebook e Instagram de Europa

Redacción Elcomercio.com

Meta Platforms Inc. amenazo con sacar a Facebook e Instagram de Europa si no puede seguir transfiriendo los datos de los usuarios a Estados Unidos.

En su informe anual, Meta dijo que, si no puede confiar en acuerdos nuevos o existentes, como las llamadas cláusulas contractuales estándar, para transferir datos, entonces “probablemente no podría ofrecer una cantidad de nuestros productos y servicios más importantes, incluyendo Facebook e Instagram, en Europa”.

Si bien es poco probable que Meta retire sus productos estrella de uno de sus mercados más lucrativos, su respuesta destaca la creciente tensión entre la empresa de redes sociales y los legisladores sobre la propiedad de los datos de los usuarios.

La Comisión Europea dijo que las negociaciones con Washington se han intensificado, pero “toman tiempo dada la complejidad de los temas discutidos y la necesidad de lograr un equilibrio entre la privacidad y la seguridad nacional”, escribió el lunes un portavoz de la Comisión en un comunicado a Bloomberg.

“Solo un acuerdo que cumpla plenamente con los requisitos establecidos por el tribunal de la UE puede brindar la estabilidad y la seguridad jurídica que las partes interesadas esperan en ambos lados del Atlántico”, agrego el portavoz.

En agosto de 2020, dictamino la agencia de protección irlandesa que el uso de cláusulas contractuales estándar por parte de una empresa para procesar datos europeos violaba el reglamento general de protección de datos y debería suspenderse.

La decisión final debería llegar en la primera mitad de este año. Las autoridades de protección de datos examinan cada vez mas este tipo de medidas de seguridad complementarias que han permitido a las empresas enviar y recibir datos en ausencia de un nuevo acuerdo, según Patrick Van Eecke, socio y jefe de cibernética y datos en el bufete de abogados Cooley LLP.

“No me sorprende que las empresas fuera de Europa estén reconsiderando si tiene o no sentido seguir ofreciendo servicios al mercado europeo, ya que ya no quedan muchas opciones”, dijo Van Eecke. No es la primera vez Facebook amenaza con prohibir sus servicios.

En 2020, señaló que planeaba impedir que las personas y los editores en Australia compartieran noticias, en un intento de rechazar una ley propuesta que obliga a la empresa a pagar a las empresas de medios por sus artículos.