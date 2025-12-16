Mariah Carey tiene un récord histórico en esta Navidad

Mariah Carey aparece otra vez en lo más alto con un tema que no envejece. Y que además nos alegra en cada Navidad.

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Un clásico que regresa cada Navidad

All I Want for Christmas Is You no es una canción nueva.

Fue lanzada en 1994 y sigue sonando como si fuera actual.

Con el paso de los años, el villancico se volvió parte fija de las fiestas.

Cada temporada regresa con más fuerza a las listas.

El número uno que no se mueve

La canción de Mariah Carey llegó a las 20 semanas en el puesto número uno del Billboard Hot 100. Ningún otro tema había logrado algo así.

El dato fue confirmado por la revista Billboard. Se trata de un récord absoluto dentro de esta lista.

Supera a otros grandes éxitos

Según Latinus Us, con estas 20 semanas, el villancico superó a A Bar Song (Tipsy) de Shaboozey, de 2024.

También dejó atrás a Old Town Road de Lil Nas X con Billy Ray Cyrus, de 2019.

Ambos temas lideraron el ranking durante un solo ciclo de lanzamiento. El de Carey lo hace una y otra vez.

Una artista que ya conoce el récord

No es la primera vez que Mariah Carey marca historia en el Hot 100.

En 1995 y 1996, One Sweet Day estuvo 16 semanas como número uno, como cuenta Emol.

Ese récord se mantuvo por años. Luego fue igualado por “Despacito” de Luis Fonsi y Daddy Yankee junto a Justin Bieber en 2017.

El impulso del streaming

El tema fue parte del álbum ‘Merry Christmas’, publicado en noviembre de 1994. Durante años fue popular, pero sin liderar listas.

Con el auge del streaming, todo cambió. En 2017 entró al top 10 y en 2019 llegó por primera vez al número uno.

Cómo se mide el éxito

El Billboard Hot 100 combina streaming, radio y ventas en Estados Unidos.

Los datos son revisados por Luminate.

Así, cada semana se construye el ranking. Y Mariah Carey vuelve a liderarlo en Navidad.