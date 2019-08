María Fernanda Ampuero: ‘El país necesita una Ley del Libro’

LEA TAMBIÉN

María Fernanda Ampuero, nació en Guayaquil, en 1976. Es periodista y escritora. Ha publicado ‘Lo que aprendí en la peluquería’ (2011), ‘Permiso de residencia’ (2013) y ‘Pelea de gallos’ (2018). Ha escrito para medios como el Internazionale de Italia, Gatopardo de México, Soho de Colombia y Mundo Diners de Ecuador. Es la nueva gerente del Plan del Libro y la Lectura José de la Cuadra, en reemplazo de Édgar García.

¿Por qué decidió ser parte de un gobierno con el que no comulga?

No comulgo con poderes de ningún tipo, ni municipales ni estatales; pero sí comulgo con el Ministro de Cultura Juan Fernando Velasco, que es alguien a quien no conocía y que al igual que yo se ha hecho solo en su vida profesional. Decidí aceptar este cargo porque su designación me parece que es un gesto político del Gobierno que rompe con la idea de que a este tipo de cargos solo llegan los amigos del Club de Toby.



Una de las falencias del plan ha sido la poco conexión que ha tenido con las iniciativas privadas de promoción lectora, ¿qué tiene pensado hacer para que esa dinámica cambie?

Creo que por mis características profesionales soy el link ideal entre la iniciativa privada de motivación a la lectura y el Gobierno. Lo que sí tengo que saber es qué necesitan para poder ayudarles. El otro día estuve en el Supermaxi y me pregunté por qué no se le da más importancia a la literatura ecuatoriana en los stands de libros. En algún punto voy a tener que sentarme a conversar con los Wrigth para que me cuenten cómo hacen la selección de obras. Si la gente no va a las librerías entonces hay que llevar los libros a donde sí van.



¿Se va a mantener el proyecto tambos de lectura?

Los tambos de lectura es un proyecto maravilloso. Si corto eso termino con el trabajo de cincuenta personas y el acceso a la lectura de la gente que vive en las zonas rurales, que está en las casas de salud mental o en que está en las cárceles.



¿El Plan del Libro y la Lectura va a seguir produciendo y editando libros?

No, porque creo que la producción y edición de libros es un trabajo del mundo editorial y no del Estado. Lo que sí tengo que hacer es garantizar que en las licitaciones las editoriales independientes puedan competir con las grandes editoriales. No hay que ser paternalistas pero sí ver cómo lo nacional y lo extranjero compiten en partes iguales. Este año van a salir 21 libros que fueron acordados en la anterior gestión, esos serán los últimos.



¿Cuándo y dónde se va a realizar la Feria Internacional del Libro de Quito?

La feria se va a realizar del 7 al 11 de noviembre, en el Centro de Convenciones Bicentenario. Tengo que trabajar para que las editoriales, las distribuidoras y las librerías hagan plata. La Feria del Libro de Guadalajara es el Disney para los que amamos los libros, pero su prioridad es la gente que vende libros. Si ellos ganan, los lectores, la ciudad y el país también va a ganar. Como estamos contra el tiempo este año no vamos a hacer las ferias regionales de Cuenca, Manta y Orellana. Estas ciudades van a estar entre los protagonistas de la feria de Quito. A ellos se sumaran muchos escritores venezolanos que viven en el exilio. Venezuela en la diáspora será uno de los invitados.



Una de las falencias de la Feria de Quito ha sido la ausencia de un comité editorial como sucede en la Feria de Guayaquil, ¿no cree que sea necesario que se instituya uno?

Sí, la feria debería tener un comité. La semana pasada hubo un encuentro con expertos en organización de ferias y pedí que inviten a Cecilia Ansaldo, que es la directora del comité de la Feria del Libro de Guayaquil. Voy a trabajar con los miembros de ese comité para que me asesoren en esta edición. Una de mis ideas para el próximo año es aliarme con la FIL de Guayaquil para que nuestras fechas coincidan y podamos traer juntos a más escritores internacionales.



¿Va a pedir una auditoría de la gestión anterior?

No te voy a contestar que sí porque no quiero ser politiquera ni populista. Primero me voy a sentar a ver todos los papeles. Si veo cosas nebulosas preguntaré y si las explicaciones también son nebulosas hablaré con el Ministro para tomar la mejor decisión.



¿Cree que el país necesita una ley del libro?

El país necesita una Ley del Libro, porque no puede ser que tengamos bibliotecas cerradas o que no tengan libros. No puede ser que cada persona que llegue a este puesto se pregunte cómo armar una feria. Debería existir un presupuesto fijo para las bibliotecas públicas y una normativa para saber cómo se deben realizar las ferias de libros.