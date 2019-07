Margot Robbie, sobre el remake de Barbie: 'Pondrá algo de positividad en el mundo'

LEA TAMBIÉN

La actriz Margot Robbie es una de las intérpretes más cotizadas del momento. Con multitud de frentes abiertos, confirmó su papel protagonista en el próximo remake de acción real sobre Barbie, la carismática muñeca de juguete que es parte de los juegos de multitud de niños. Y sobre qué inspirará su nuevo papel respondió la actriz.

Durante la premiere mundial de 'Once Upon a Time... in Hollywood', la nueva película de Quentin Tarantino, Margot Robbie respondió a Variety sobre qué aportará esta nueva 'Barbie': "Creo que es una enorme oportunidad para poner algo de positividad en el mundo, además de ser una inspiración para las aspiraciones de los más pequeños de la casa".



Sobre su papel como la difunta Sharon Tate en el filme de Tarantino, Robbie compartió el cariño que el director de Pulp Fiction puso para introducirla en el argumento: "Evidentemente, la película se basa en dos personajes ficticios (Rick Dalton y Cliff Booth), pero la presencia de Sharon es una buena oportunidad para que el espectador contemple la vida que tuvo, no sólo recordarla por su muerte", concluyó Margot Robbie.



El proyecto de una película en imagen real de Barbie llevaba bastante tiempo en la mesa de varios estudios. Originalmente iba a ser Sony Pictures la encargada de llevar al cine a la icónica muñeca, la película iba a estar protagonizada por Amy Schumer y marcada con un tono un tanto irónico. La idea era que Schumer interpretara a una Barbie, quien tuve que exiliarse del mundo de las Barbies y acabar en el mundo real.

La nueva versión de acción real de Barbie tiene previsto su estreno para el año 2020. El filme contará con guion de Greta Gerwig y Noah Baumbach. La propia Margot Robbie será una de las productoras de la primera entrega que, a largo plazo, buscará crear una franquicia sobre el icónico juguete.