¿Por qué Margarita Rosa de Francisco genera discusión en redes?

El nombre de Margarita Rosa de Francisco es tendencia en Ecuador este viernes, 3 de marzo de 2023.

Pero, por qué se ha generado el debate en torno a la actriz colombiana que dio vida al papel de ‘Gaviota’ en la telenovela ‘Café con aroma de mujer’.

Lucia Jaramillo compartió en Twitter un mensaje en el que comentó un diálogo que mantuvo con su mamá sobre la telenovela colombiana y el personaje principal.

“Le digo a mi mamá: - voy a conocer a la gaviota de Café con Aroma de mujer, y me dice: a Margarita Rosa ?! Y yo: no Mami a Laura Londoño. - no mijita mi gaviota siempre será Margarita Rosa. ( la actriz de la novela original) . Y ustedes con cuál gaviota se quedan?”.

Este mensaje bastó para que decenas de personas le respondan y dejen clara la diferencia y gran afecto que se ganó Margarita Rosa de Francisco en el papel.

Por ejemplo, Albania Molina dijo “La única gaviota es Margarita Rosa De Francisco !!”. Carlos Cevallos también comentó en Twitter que “un millón de veces: Margarita Rosa de Francisco, no hay otra!”.

Y es que esta tendencia se marca tras la llegada de Laura Londoño a Ecuador, quien interpretará el papel de ‘Gaviota’ en la nueva producción de la telenovela que se estrenará en el país en televisión nacional.

