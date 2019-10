Margaret Atwood y Salman Rushdie, consagrados y favoritos al Booker Prize

LEA TAMBIÉN

El Booker Prize, el más prestigioso premio literario británico, anuncia este lunes 14 de octubre del 2019 el vencedor de su 50ª edición, en una disputa que incluye los ya consagrados Margaret Atwood y Salman Rushdie, además de cuatro talentos emergentes en lengua inglesa.

Lanzado en 1969, el Premio Booker premia cada año al autor de la “mejor novela escrita en inglés y publicada en el Reino Unido” con un cheque de 50.000 libras esterlinas (unos USD 63 000) , y garantiza a los escogidos una notoriedad internacional inmediata.



Entre los seis finalistas seleccionados este año hay cuatro mujeres.



La novelista y poeta canadiense Atwood, que ya recibió un Premio Booker, está nominada esta vez por 'The Testaments', la esperada secuela de 'The Handmaid's Tale' , una aterradora distopia misógina que ya se ha convertido en un verdadero manifiesto feminista en escala planetaria.



El presidente del jurado, Peter Florence, llamó a 'Los Testamentos' una “novela salvaje y hermosa que nos habla hoy con convicción y poder”. En la visión de Florence, Atwood, se ha “elevado” con esta nueva obra.



'The Handmaid's tale' (El cuento de la criada), publicada en 1985, se convirtió en una exitosa serie de televisión en 2017 que revivió las ventas de la novela, cuya edición en inglés ya alcanzó los ocho millones de copias en todo el mundo.



A menudo citada para el Premio Nobel de Literatura, Atwood, de 79 años, ya ganó el Booker Prize en 2000 por su novela histórica 'The Blind Slayer' (El Asesino Ciego) .



También ganador del prestigioso premio en 1981 por 'Midnight Children' (Los niños de la medianoche) , Rushdie, de 72 años, fue nominado por 'Quichotte', una versión moderna de la epopeya picaresca del héroe de Miguel de Cervantes.



El grupo de finalistas incluye también al nigeriano Chigozie Obioma por 'An Orchestra of Minorities', dedicada a un criador de pollos en un pequeño pueblo de Nigeria.



Es “una historia de proporciones de odisea que hace acelerar el corazón”, según Afua Hirsch, miembro del jurado. Obioma ya había sido nominado al Booker Prize en 2015.



También está nominada la anglo-nigeriana Bernardine Evaristo por 'Girl, Woman, Other' , una crónica de la vida de las familias negras en Gran Bretaña.



La estadounidense Lucy Ellmann fue seleccionada por 'Ducks, Newburyport', una novela torrencial de 1 000 páginas construida alrededor del interminable monólogo de un ama de casa de Ohio.



Para Joanna MacGregor, miembro del jurado, la novela se concentra en la “complejidad enloquecedora de la vida familiar”.



Finalmente, Elif Shafak, la escritora más leída en Turquía, fue seleccionada por '10 Minutes 38 Seconds in This Strange World' , sobre los recuerdos de una prostituta en los barrios bajos de Estambul.



Hasta el año 2013 el Booker Prize estaba reservado para los ciudadanos de los Estados de Mancomunidad de Naciones, pero en 2014 se abrió a otros países de habla inglesa.

Además de Rushdie y Atwood, entre los novelistas ya distinguidos se encuentran Yann Martel, Kazuo Ishiguro, Julian Barnes e Hilary Mantel.