Marc Anthony rompió una promesa sobre ser padre nuevamente. Foto: tomado de Instagram de Marc Anthony

Carolina Vasco

Marc Anthony rompió una promesa sobre la paternidad. Durante su anterior matrimonio, con Shannon de Lima fue consultado sobre la posibilidad de tener hijos con la modelo venezolana.

Esto ocurrió en el programa de El Gordo y la Flaca. Frente a ello, el también cantautor respondió "Ehhh, no sé, ¿a esta edad? Ya voy a cumplir 48 años…"

A esto recalcó "Como uno luce y cómo uno se siente son dos cosas muy diferentes. Salir de gira con un niño de seis meses no es igual que salir con uno".

Promesa sin cumplir

Sin embargo, el pasado 14 de febrero, su actual esposa Nadia Ferreira anunció a través de Instagram que está embarazada. Ella se convertirá en madre por primera vez a sus 24 años.

"El mejor regalo de San Valentin!!! Gracias Dios por esta gran bendición en nuestras vidas", escribió Ferreira, la empresaria paraguaya, días después de haberse casado.

Uno de los motivos por los que el cantante prefería ya no tener más hijos era la demanda de su trabajo. Esto implicaba las giras por otros países, lo cual le restaba tiempo con sus hijos. "No me duele no haber estado tanto tiempo con mis hijos porque hemos compartido muchos momentos importantes", añadió.