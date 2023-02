Jennifer Lopez junto a Ben Affleck en los Grammys. Foto: Internet

JLo se tatuó un infinito y se lo dedicó a Ben. La cantante Jennifer López se inclinó por su costilla derecha para tatuarse un infinito. Ese símbolo tiene varios significados; el principal: lo eterno.

La intérprete de temas como On the floor, Dance again, Adrenalina, Papi, No me ames... exhibió el dibujo ayer 14 de febrero de 2023, en el Día de San Valentín.

La fotografía está acompañada de un pequeño texto: "Feliz Día de San Valentín mi amor". JLo añadió un par de instantáneas más en las que se la observa acompañada de Ben Affleck, el amor de su vida.

En una de esas se visualiza un tatuaje de Ben. Son dos flechas con las iniciales los dos protagonistas de esta historia de amor que hace suspirar a miles de personas alrededor del mundo. Los seguidores de ambos artistas reaccionaron con emoticones de corazones al posteo de López.

Hasta las 10:00 de hoy 15 de febrero, la interacción de JLo sumaba más de 20 000 comentarios. Los seguidores escribieron: "Los amo a los dos". "El corazón quiere, lo que el corazón quiere". "Me encanta ese tatuaje tanto".

Críticas por los gestos de Ben

Otros seguidores aprovecharon la ocasión para criticar el rostro de cansado de Ben Affleck, el mismo que lució durante la ceremonia de entrega de los Grammys.

López fue invitada para presentar un premio de la noche. No obstante, las caras, muecas y otras faltas de expresión corporal que tuvo Ben causaron revuelo en las redes sociales.

