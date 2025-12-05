‘Malcolm In The Middle‘ vuelve a sonar en el mundo del entretenimiento tras el primer avance de su regreso.
Disney+ confirmó que el clásico de los 2 000 regresa dos décadas después de su final.
El anuncio ha despertado nostalgia y expectativa mundial, especialmente entre los seguidores que crecieron con la familia Wilkerson y su particular forma de sobrevivir al caos cotidiano.
Más noticias
Un regreso que apela al corazón de los fans
La nueva entrega reúne a la mayor parte del elenco original: Frankie Muniz como Malcolm, Justin Berfield como Reese, Christopher Masterson como Francis, Bryan Cranston como Hal y Jane Kaczmarek como Lois.
En esta ocasión, Caleb Ellsworth-Clark interpretará a Dewey y Anthony Timpano será Jamie, el menor de la familia.
Aunque el teaser no muestra rostros, sí ofrece una escena suficiente para reconocer a Lois y Hal: la madre recorta el exagerado vello corporal del padre, en un guiño inmediato al humor que caracterizó a la serie, como muestra ADN Radio.
“La vida sigue siendo injusta”: el título oficial
El avance confirma que la nueva temporada llevará por nombre ‘Malcolm In The Middle: La vida sigue siendo injusta‘.
Mira el avance aquí.
La frase adicional aparece revelada por la esfera del icónico hámster de Dewey, un detalle que Disney+ incluyó como homenaje a los fanáticos con buena memoria.
La trama girará alrededor del 40 aniversario de bodas de Hal y Lois, un suceso que obliga a Malcolm a volver a su hogar junto a su hija tras más de diez años distanciado de la familia, como narra Tv Azteca.
Un estreno que llegará en 2026
Los capítulos, escritos por Linwood Boomer y dirigidos por Ken Kwapis, se estrenarán en 2026 en Disney+.
Aunque no existe una fecha precisa, reportes señalan que la llegada podría darse entre el primer y segundo semestre del año.
Te recomendamos