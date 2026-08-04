La madre de Ariana Grande reacciona en Instagram a las críticas dirigidas a su hija

La madre de la cantante respondió a los comentarios sobre la salud de su hija tras su nuevo videoclip.

La madre de Ariana Grande, Joan Grande, salió en defensa de la cantante tras la ola de comentarios y especulaciones generadas en redes sociales sobre su estado de salud e imagen física.

La reacción ocurrió luego del estreno del videoclip de su nuevo sencillo ‘Petal’.

El mensaje de su madre Joan Grande

Joan Grande se pronunció el lunes 3 de agosto de 2026 a través de un comentario en la cuenta oficial de Instagram de la artista.

Ante una publicación que mostraba imágenes del rodaje del video, su madre escribió: “Eres magnífica ¡y este video es increíble!”.

Mamá de Ariana Grande responde a las críticas por el aspecto físico de la cantante.

El lanzamiento de ‘Petal’, perteneciente a su octavo álbum de estudio publicado el 31 de julio de 2026, desató opiniones divididas.

Mientras varios seguidores calificaron la producción como una obra de arte, otros usuarios reavivaron el debate sobre la delgadez de la intérprete de 33 años.

Pausa en su carrera y salida de proyectos de Ariana Grande

De acuerdo con Milenio, el debate en plataformas digitales coincidió con el anuncio de su retiro temporal de la vida pública.

Un portavoz de la cantante confirmó que Ariana Grande se alejará de los focos una vez finalizada su gira Eternal Sunshine, que concluirá el 1 de septiembre de 2026 en Londres.

El comunicado detalló que la decisión busca un merecido descanso del trabajo y las apariciones públicas, las cuales han generado un constante escrutinio.

Como consecuencia, la artista canceló su participación en el musical Sunday in the Park with George, programado para el verano de 2027 en el teatro Barbican de Londres.

Postura previa sobre los comentarios corporales

En 2023, la cantante señaló en sus redes sociales que las personas deberían ser más gentiles y menos cómodas al comentar los cuerpos de los demás.

Según Excélsior, en su primer concierto en Chicago, la cantante se tomó un tiempo para responder a las especulaciones surgidas tras el anuncio de su pausa en la vida pública, aclarando que la decisión no fue motivada por las críticas recibidas sobre su físico en los últimos meses, y que tampoco fue una decisión tomada por impulso.

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