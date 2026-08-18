Madonna supera a Taylor Swift y vuelve a demostrar por qué sigue siendo la ‘Reina del Pop’

Madonna, la ‘Reina del Pop’, encabeza las candidaturas de la gala con 11 menciones, seguida de cerca por Taylor Swift con nueve.
Madonna vuelve a demostrar la vigencia de su reinado en la cultura pop tras liderar la lista de nominados a los MTV Video Music Awards (VMAs) 2026.
La artista obtuvo 11 nominaciones que la posicionan como la favorita de esta edición y le abren una nueva oportunidad para expandir su huella histórica en la premiación.
La ceremonia se celebrará el próximo 27 de septiembre de 2026 en el teatro Peacock de Los Ángeles.
La Reina del Pop compite en video del año por Confessions II: The Film, artista del año y canción del año por Bring Your Love, tema junto a Sabrina Carpenter.
El proyecto acumuló candidaturas técnicas en dirección, edición y coreografía.
Le sigue Taylor Swift con nueve nominaciones por su álbum ‘The Life Of A Showgirl’, destacando en video del año con The Fate of Ophelia, artista del año y mejor pop.
Sabrina Carpenter y Ariana Grande alcanzaron siete nominaciones cada una.
Ambas figuran en categorías decisivas como artista del año, video del año y mejor pop.
La categoría de mejor latino reúne a Bad Bunny con NUEVAYoL, Karol G con Papasito y Rosalía con La Perla.
Shakira destaca con doble nominación: Choka Choka junto a Anitta y Dai Dai con Burna Boy.
La lista la completan Fuerza Regida y la colaboración entre Ryan Castro, Kapo y Gangsta.
El apartado de K-pop incluye a BTS con SWIM, Blackpink con Jump y Katseye con Pinky Up.
También compiten LE SSERAFIM junto a J-Hope, Cortis y la solista Lisa con ‘Dream‘.
La votación del público está abierta desde el 18 de agosto de 2026 en el sitio web de MTV hasta el 25 de septiembre.
La ceremonia se transmitirá en vivo el 27 de septiembre desde Los Ángeles por CBS, MTV y Paramount+, marcando el regreso de los premios a la ciudad tras casi una década.
A continuación, la lista completa de nominados a los Premios MTV a los Videos Musicales 2026.
Ariana Grande – “hate that i made you love me” – Republic Records
Bruno Mars – “I Just Might” – Atlantic Records
GENER8ION – “STORM” starring Yung Lean – Iconoclast Music
Madonna – “Confessions II – The Film” – Warner Records
Sabrina Carpenter – “Tears”- Island
Taylor Swift – “The Fate of Ophelia” – Republic Records
Ariana Grande – Republic Records
Bruno Mars – Atlantic Records
Madonna – Warner Records
Morgan Wallen – Big Loud/Mercury Records
Sabrina Carpenter – Island
Taylor Swift – Republic Records
BTS – “Swim” – BIGHIT MUSIC
Ella Langley – “Choosin’ Texas” – Columbia Records
HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI – “Golden” – Republic Records/Visva Records
Madonna & Sabrina Carpenter – “Bring Your Love” – Warner Records
Olivia Dean – “Man I Need” – Island
PinkPantheress + Zara Larsson – “Stateside” – Warner Records UK/Atlantic Records
RAYE – “WHERE IS MY HUSBAND!” – Human Re Sources
Bella Kay – Atlantic Records
CORTIS – BIGHIT MUSIC
Magnus Ferrell -Visva Records/Republic Records
Malcolm Todd – Columbia Records
Myles Smith – RCA Records
Sienna Spiro – Capitol Records
Stella Lefty – Sandlot/Atlantic Outpost
Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T, Malice – “Chains & Whips” – Roc Nation Distribution
French Montana x Max B – “Ever Since U Left Me” – Coke Boys Records
Madonna & Sabrina Carpenter – “Bring Your Love” – Warner Records
PinkPantheress + Zara Larsson – “Stateside” – Warner Records UK/Atlantic Records
Shakira & Burna Boy – “Dai Dai” – Sony Music US Latin
Teyana Taylor & Lucky Daye – “Hard Part” – Def Jam Recordings