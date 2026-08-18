Madonna supera a Taylor Swift y vuelve a demostrar por qué sigue siendo la ‘Reina del Pop’

Madonna domina las candidaturas de los MTV VMAs 2026 con la oportunidad de ampliar su legado.

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Madonna, la ‘Reina del Pop’, encabeza las candidaturas de la gala con 11 menciones, seguida de cerca por Taylor Swift con nueve.

Madonna vuelve a demostrar la vigencia de su reinado en la cultura pop tras liderar la lista de nominados a los MTV Video Music Awards (VMAs) 2026.

La artista obtuvo 11 nominaciones que la posicionan como la favorita de esta edición y le abren una nueva oportunidad para expandir su huella histórica en la premiación.

La ceremonia se celebrará el próximo 27 de septiembre de 2026 en el teatro Peacock de Los Ángeles.

Madonna y Taylor Swift dominan las categorías principales

Madonna y Taylor Swift dominan los Premios MTV.
Madonna y Taylor Swift dominan los Premios MTV.

La Reina del Pop compite en video del año por Confessions II: The Film, artista del año y canción del año por Bring Your Love, tema junto a Sabrina Carpenter.

El proyecto acumuló candidaturas técnicas en dirección, edición y coreografía.

Le sigue Taylor Swift con nueve nominaciones por su álbum ‘The Life Of A Showgirl’, destacando en video del año con The Fate of Ophelia, artista del año y mejor pop.

Sabrina Carpenter y Ariana Grande completan el podio

Sabrina Carpenter y Ariana Grande empatan con 7 nominaciones cada una en los MTV Video Music Awards 2026.
Sabrina Carpenter y Ariana Grande empatan con 7 nominaciones cada una en los MTV Video Music Awards 2026.

Sabrina Carpenter y Ariana Grande alcanzaron siete nominaciones cada una.

Ambas figuran en categorías decisivas como artista del año, video del año y mejor pop.

Shakira lidera el apartado latino entre referentes del género

Shakira lidera el genero latino los MTV Video Music Awards 2026.
Shakira lidera el genero latino los MTV Video Music Awards 2026.

La categoría de mejor latino reúne a Bad Bunny con NUEVAYoL, Karol G con Papasito y Rosalía con La Perla.

Shakira destaca con doble nominación: Choka Choka junto a Anitta y Dai Dai con Burna Boy.

La lista la completan Fuerza Regida y la colaboración entre Ryan Castro, Kapo y Gangsta.

BTS abandera la competencia en la categoría de Mejor K-Pop

La banda BTS.
La banda BTS.

El apartado de K-pop incluye a BTS con SWIM, Blackpink con Jump y Katseye con Pinky Up.

También compiten LE SSERAFIM junto a J-Hope, Cortis y la solista Lisa con ‘Dream‘.

Proceso de votación y transmisión de la gala

La votación del público está abierta desde el 18 de agosto de 2026 en el sitio web de MTV hasta el 25 de septiembre.

La ceremonia se transmitirá en vivo el 27 de septiembre desde Los Ángeles por CBS, MTV y Paramount+, marcando el regreso de los premios a la ciudad tras casi una década.

A continuación, la lista completa de nominados a los Premios MTV a los Videos Musicales 2026.

Video del Año

Ariana Grande – “hate that i made you love me” – Republic Records

Bruno Mars – “I Just Might” – Atlantic Records

GENER8ION – “STORM” starring Yung Lean – Iconoclast Music

Madonna – “Confessions II – The Film” – Warner Records

Sabrina Carpenter – “Tears”- Island

Taylor Swift – “The Fate of Ophelia” – Republic Records

Artista del Año

Ariana Grande – Republic Records

Bruno Mars – Atlantic Records

Madonna – Warner Records

Morgan Wallen – Big Loud/Mercury Records

Sabrina Carpenter – Island

Taylor Swift – Republic Records

Canción del Año

BTS – “Swim” – BIGHIT MUSIC

Ella Langley – “Choosin’ Texas” – Columbia Records

HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI – “Golden” – Republic Records/Visva Records

Madonna & Sabrina Carpenter – “Bring Your Love” – Warner Records

Olivia Dean – “Man I Need” – Island

PinkPantheress + Zara Larsson – “Stateside” – Warner Records UK/Atlantic Records

RAYE – “WHERE IS MY HUSBAND!” – Human Re Sources

Mejor Artista Nuevo

Bella Kay – Atlantic Records

CORTIS – BIGHIT MUSIC

Magnus Ferrell -Visva Records/Republic Records

Malcolm Todd – Columbia Records

Myles Smith – RCA Records

Sienna Spiro – Capitol Records

Stella Lefty – Sandlot/Atlantic Outpost

Mejor Colaboración

Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T, Malice – “Chains & Whips” – Roc Nation Distribution

French Montana x Max B – “Ever Since U Left Me” – Coke Boys Records

Madonna & Sabrina Carpenter – “Bring Your Love” – Warner Records

PinkPantheress + Zara Larsson – “Stateside” – Warner Records UK/Atlantic Records

Shakira & Burna Boy – “Dai Dai” – Sony Music US Latin

Teyana Taylor & Lucky Daye – “Hard Part” – Def Jam Recordings

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