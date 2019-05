Madonna cantará en Eurovisión pese a llamados al boicot contra Israel

LEA TAMBIÉN

La reina del pop Madonna se mostró determinada a cantar en la final de Eurovisión, el 18 de mayo del 2019, pese a los llamados a boicotear el festival, que este año se celebra en Israel, por el conflicto con Palestina.

“Nunca dejaré de tocar mi música para complacer la agenda política de otro, así como nunca pararé de hablar contra las violaciones de los derechos humanos sin importar en qué lugar del mundo ocurran”, dijo la cantante en un comunicado citado por la prensa estadounidenses.



Sus productores anunciaron en abril que Madonna interpretaría dos canciones, una de ellas inédita, en el festival de Eurovisión, que se celebra este año en Tel Aviv tras la victoria de la cantante israelí Netta Barzilai en 2018.



La celebración del festival en Israel generó fuerte rechazo y un llamamiento a no acudir a la cita por parte de la organización BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones) , de origen palestino, que lidera una campaña internacional contra la ocupación israelí de territorios palestinos.



Una 50 personalidades británicas, incluido el cantante Peter Gabriel y el cineasta Ken Loach, se unieron a la protesta contra la “violación sistemática de los derechos de los palestinos por parte de Israel”.



“Mi corazón se rompe cada vez que oigo hablar de vidas inocentes que se pierden en esta región”, señaló Madonna en su comunicado. “Y de la violencia que tan a menudo se perpetúa para adaptarse a objetivos políticos de personas que se benefician de este antiguo conflicto”.



“Espero y rezo para que pronto nos liberemos de este terrible ciclo de destrucción y creemos un nuevo camino hacia la paz”, añadió.

No hay contrato firmado



Pero más allá de su respuesta a los llamados al boicot, la presentación de Madonna es una incógnita ya que, según indicaron los organizadores del evento el lunes por la noche, no tienen ningún contrato firmado con la artista.



“Estamos en una situación un poco extraña”, dijo Jon Ola Sand, que ha producido el show desde 2010. “Tenemos una artista a la que le gustaría participar en el concurso de la canción de Eurovisión y a la que nos encantaría dar la bienvenida en ese escenario, pero para ello necesitamos tener un marco asegurado”.



“Si no hay contrato firmado esta semana, no estará en el escenario”, afirmó Sand, que indicó sin embargo que las negociaciones están en su “etapa final”.



Según medios de prensa israelíes, los preparativos de la actuación de Madonna se desarrollan sin inconvenientes, con un primer envío que hizo su equipo y que llegó a Tel Aviv el lunes.



La estrella estadounidense y su séquito de 135 personas (el rapero KoVu, un coro de 40 cantantes, 25 bailarines, técnicos, etc.) tiene previsto llegar el miércoles, dijo la prensa, citando una declaración de Sylvan Adams, un multimillonario canadiense israelí conocido por financiar gran parte del viaje de Madonna a Tel Aviv.



Admiradora de la tradición mística judía de la Cábala, Madonna ha actuado varias veces en Israel. Las semifinales de Eurovisión se celebran el 14 y 16 de mayo, y la gran final el sábado 18. El festival vio la luz en 1956 y dio a conocer, entre otros, al legendario grupo sueco ABBA. Israel ganó Eurovisión cuatro veces y el concurso se celebró dos veces en Jerusalén, en 1979 y 1999.