Luis Miguel se fue a pasear a Cartagena tras suspensión de show en Guayaquil

El cantante mexicano Luis Miguel estuvo solo unas horas en Guayaquil, Ecuador, la noche del miércoles 13 de marzo del 2019 previo al concierto suspendido en el Estadio Modelo Alberto Spencer de la ciudad, luego de lo cual se fue a pasear a la caribeña Cartagena (Colombia), mientras aguardaba por su concierto de este sábado 16 de marzo en Bogotá.

El 'Sol de México' fue sorprendido por raperos locales este jueves 15 de marzo del 2019 en el centro histórico de Cartagena, que le dedicaron versos improvisados en clave tropical. Un sonriente ‘Luismi’, vestido de negro y con un sombrero de toquilla, aplaudió a los artistas callejeros y se tomó fotos con ellos, según imágenes que se hicieron virales en Internet.

Juan Carlos Carmigniani, empresario promotor del fallido show en Ecuador, buscará reprogramar el concierto para una fecha aún por definir. “Estamos haciendo la gestión con nuestro socio, el organizador de la gira de Luis Miguel, para reprogramar la fecha lo antes posible”, sostuvo Carmigniani.



Un acuerdo suscrito con la Gobernación del Guayas contempla iniciar un proceso de rembolso de dinero a través de TicketShow, a quienes hayan adquirido boletos y elijan no regresar al show.



Hasta la tarde de este viernes 15 de marzo del 2019 aún no existía un calendario de devolución del dinero de las entradas. El costo de los boletos fluctúo entre los USD 35 y los USD 500.



La fase latinoamericana del tour ‘México por siempre’ 2019 del artista mexicano concluirá el próximo 31 de marzo en Puerto Rico. Entre junio y septiembre próximo prevé ofrecer 22 conciertos en ciudades de Estados Unidos.



El intérprete de La incondicional y de No culpes a la noche preveía permanecer en Ecuador solo poco más de cinco horas el miércoles, pues llegó al Puerto Principal en un vuelo privado sobre las 17:30 para salir del país sobre las 22:45 con rumbo a Colombia, según informaron los organizadores del espectáculo.



Las únicas imágenes que circularon del paso del 'Sol de México' por Ecuador fueron fotos y un polémico video del artista tumbado con los ojos cerrados en unos sillones del aeropuerto de Guayaquil, a su salida por el control de Migración, con la cabeza hacia atrás mientras una mujer le masajea los cabellos.

Luis Miguel agotadisimo de ese concierto tan épico. pic.twitter.com/i3B6ckjk7k — r. (@rommyramosss) 14 de marzo de 2019

Los organizadores negaron que el cantante estuviera bajo los efectos del alcohol o de alguna sustancia ilegal, la noche en que se suspendió el show.