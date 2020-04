'El Sol de México', 50 años brillando a pesar de altos y bajos en su carrera

LEA TAMBIÉN

Luis Miguel cumple 50 años tras superar problemas legales y ver renacer su figura gracias a una serie biográfica y al disco '¡México por siempre!', pero no habrá festejos para 'El Sol de México', que está pasando solo la cuarentena y alejado como siempre de sus redes sociales, donde últimamente solo ha puesto un mensaje: "Quédate en casa".

Lejos de su novia, Mollie Gould, y su familia, Luis Miguel llegará al medio siglo de edad en solitario, según refirieron medios locales, ya que está pasando la cuarentena en su yate, anclado en Miami.



La pandemia por coronavirus está afectando a todo el mundo y Luis Miguel, a pesar de ser una figura adorada por muchos, no se salva.



"Aparentemente está bien... como todos, confinado por esta situación pero físicamente bien. Yo lo veo bien, ojalá y todo lo que tenga que venir a partir de ahora con medio siglo de edad sea para bien", expresó a Efe Javier León, autor del libro 'Luis Mi Rey', en el que se basó, con la autorización del cantante, 'Luis Miguel: La Serie'.



Desde 2018, Luis Miguel tuvo un repunte en su carrera musical gracias a la producción sobre su vida, protagonizada por un logrado Diego Boneta, que tuvo un gran éxito y revivió sus grandes éxitos como Cuando calienta el sol o Culpable o no, cuyo contexto se conoce por primera vez en la serie.



Además, en 2017, cuando se anunció que su serie biográfica se estrenaría a través de Netflix en 2018, el artista publicó su primer álbum en 7 años '¡México por siempre!', del que se desprendió una gira mundial de casi dos años con la que volvió a tener contacto con la gente.



En ese momento sus seguidores de siempre pudieron volver a verle sobre los escenarios y, además, ganó muchos fans jóvenes que vieron su serie y se enamoraron de su historia y, después, de su voz.



A pesar de los problemas que hubo durante su gira, como una agresión a un sonidista, algunos conciertos sin todas las butacas llenas y quejas por parte de los asistentes sobre las energías y la voz del cantante, Luis Miguel recorrió con éxito decenas de países.



El 19 de noviembre de 2018 ofreció un concierto en el Auditorio Nacional de Ciudad de México donde parte del público se quejó por su extraña manera de actuar y su huida del escenario a mitad de algunos temas.



Entonces: Está aprovechando Luis Miguel el éxito que llegó de nuevo a su vida con la serie y el disco?



"De momento obviamente ya lo aprovechó en el corto plazo en el 2018 con ese plan de rescate que iba de la mano de la serie. Se vio que supo aprovechar la oportunidad pero tiene que tener una continuidad, creo que hay que esperar un poco para verlo", dijo León.



Además, consideró que el artista está viviendo la misma situación de incertidumbre que muchas personas por la pandemia y dijo desconocer si los planes de sacar un disco de la gira siguen en marcha.



El 'duende' de el 'sol'

​

Independientemente del éxito y de los problemas de los últimos años de Luis Miguel, las cifras de ventas de sus discos y todo lo relacionado con él, confirman que tiene un talento especial.



"Tiene un talento impresionante, una voz maravillosa y un duende que tienen muy pocas personas. Muy pocos artistas están tocados por una especie de varita mágica. Tiene esta suerte y privilegio de haber sido dotado de ese talento, no es casualidad que logre mantenerse por tantos años", opinó el escritor.



A fin de cuentas, Luis Miguel cumple 50 años de vida, y con casi 40 de carrera musical -38 desde su primer disco-, sigue consiguiendo mantenerse en boca de todos y ser seguido por personas de todo el planeta, a pesar de los altos y bajos.



"Yo creo que su nombre va a estar siempre escrito con letras de oro en el escalafón histórico de la música en español y por lo tanto creo que su aporte, más lo que todavía quede, es para aplaudir y es totalmente legendario", sentenció.



El cantante, nacido en 1970 en San Juan, Puerto Rico, se encuentra en un momento crucial al llegar a sus 50, edad que ninguno de sus padres alcanzó. Su padre era el artista español Luisito Rey, fallecido en 1992, y su madre la italiana Marcela Basteri, quien desapareció en 1986, un suceso que marcó la vida del artista.



Siendo muy pequeño, tras una aparición televisiva acompañado a la guitarra por su padre, Luis Miguel actuó con gran éxito en la boda de la hija del presidente mexicano José López Portillo, en 1981, cuando tenía 11 años, lo que le ayudó a conseguir su primer contrato discográfico con la compañía EMI.



En 1982, con 12 años, debutó con el disco 'Un sol', y ese mismo año lanzó Directo al corazón. En 1983 publicó su tercer álbum, 'Decídete', aunque el éxito definitivo llegó con Palabra de honor, que incluye la balada que da título al álbum, un disco que un año más tarde lanzaría en una versión en italiano.



A lo largo de su carrera ha grabado 29 discos y se ha hecho con más de 120 premios.

Indudablemente, Luis Miguel es un icono de la música en español que, tanto por su calidad vocal como por lo poco que le gusta compartir su vida privada y lo mucho que esta interesa, ha conseguido tener el ojo puesto de millones de personas que lo apoyarán hasta el último día.