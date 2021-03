LP: ‘Iré a Ecuador, nada me detendrá’

LP lanzó a inicios de marzo de 2021 One Last Time, el tercer sencillo del nuevo disco que está preparando y del que todavía no se conoce el nombre. La cantante estadounidense habló sobre esta nueva producción con EL COMERCIO, en el día de su cumpleaños 40, el 18 de marzo de 2021.



La edad es solo un número, pero al mismo tiempo, 40 años son un hito. ¿Cómo se siente al respecto?



Me siento bien, sabes. Como dijo, la edad no es importante, yo solo quiero tener una vida bien vivida. Ahora estoy en México, pasando el rato con amigos. He festejado toda la semana, entonces hoy va a ser un día tranquilo y me voy a relajar.



Cuénteme sobre la nueva canción, One Last Time. Fue escrita entre México y Grecia. ¿Estaba de gira o de vacaciones?



Más o menos ambas, porque estaba de gira en Europa y el siguiente concierto era en una semana y no quería viajar de regreso a Estados Unidos. Mike del Río, mi productor y un gran amigo, estaba acompañándome. Alex Feder, mi guitarrista, se tuvo que quedar conmigo. Mike y yo estábamos escribiendo canciones, pero también quería componer con Alex, entonces se unió y esta fue la primera canción que escribimos, fue muy divertido, la pasamos bien. Creo que supimos que teníamos algo divertido e interesante desde el inicio. No terminamos el resto hasta que fuimos a Cabo San Juan, en México. Los toques finales los dimos en Los Ángeles.



¿Cómo ha sido el proceso de producir tu sexto álbum de estudio?



Ha sido muy divertido. Escribí unas tres o cuatro canciones el año pasado. Si no hubiéramos tenido la pandemia, yo habría estado de gira y probablemente no habría escrito esas canciones. Esta producción se benefició un poco del Covid-19. Cada uno de los sencillos que ya fueron lanzados —The One That You Love, How Long Can You Go y One Last Time— son muy diferentes y esto va a seguir, cada canción va a ser muy diferente.



¿Ya grabaste todas las canciones o sigues trabajando?



Todo está terminando, la semana pasada terminé el sencillo que le da el título al álbum —que no diré aún—. Estoy muy emocionada, es como cuando compras regalos para alguien y estás muy emocionado por entregárselos. Me siento como cuando estamos cerca de Navidad. Espero que esta grabación sea algo que la gente quiera, necesite y ame.

¿Cómo has vivido la pandemia?



Me siento muy triste por el mundo, por la gente. En mi país las cosas han sido un lío a nivel político y lo mismo ha pasado en muchos otros países. Pero así es el mundo, subir y bajar. La gente habla de cómo después de una plaga vino el Renacimiento o de cómo después de la gripe española vinieron los estruendosos veintes. Así es la vida. La única cosa que puedo decir que es linda de todo esto es que lo atravesamos juntos. Nadie puede decir que no ha sido afectado por esto. Nunca hemos estado tan conectados y eso es interesante.



¿Ya te vacunaste?



Tuve la oportunidad, pero la perdí. Me vacunaré, me siento un poco nerviosa, me da un poco de miedo. No soy del tipo de personas que se vacunan contra la influenza, por ejemplo, pero creo en la ciencia.



Este ha sido un año de contemplación y de reflexión. ¿Hay alguna canción que siempre hayas querido escribir, pero no has podido?



No, solo siento que si no la puedo escribir ahora, vendrá. Es como el futuro, no puedo planear cada paso. Para las canciones se requiere de mucho trabajo duro, pero también hay elementos mágicos y místicos. Me encanta el proceso, es muy duro, pero eso es lo que me inspira y emociona.



Entonces, usted no conoce los bloqueos artísticos…



Trato de no creer en el bloqueo y de escribir a través de eso. Cuando escribía canciones para otras personas, era un escribir constante. No era tan glamoroso como hacer videos para canciones o cantarlas yo misma o tener fanáticos, esa experiencia realmente me hizo trabajar. Los esfuerzos artísticos, para mí, no son diferentes a responder e-mails o las cosas que normalmente se hacen en una oficina. Los programas, los haces y si son grandiosos, bien, si no, sigues adelante.



¿Qué le inspira? ¿Hay algún artista, no músico, que le inspire?



Para mí, después de haber hablado del escribir constante, dos personas que siempre me han inspirado en cuanto a su trabajo son Leonard Cohen y David Bowie. Siento que estos hombres, justo antes de dejar el mundo, lanzaron grabaciones que son tan buenas, tan en coherencia con sus obras anteriores. Me inspira que tu vida pueda ser sobre tu obra y que además seas una buena persona, pero la obra es lo que me motiva a ser prolífica, a seguir adelante.



En dos ocasiones se confirmaron conciertos suyos en Ecuador, pero ambos fueron cancelados, el primero por manifestaciones y el segundo por la pandemia. ¿Planea de nuevo venir a Ecuador?



Para mí fue como ¡wow qué triste! Lo bueno es que la espera está incrementando la tensión y el encuentro será bueno. Nada me detendrá más. Voy a tocar en Ecuador pronto.