La Navidad siempre llega con reuniones, luces y recuerdos que se repiten cada diciembre.

Estas fechas también traen canciones que se mantienen vivas en el corazón de miles de familias.

Más noticias

La música que une hogares

Los villancicos son parte esencial de la identidad navideña del país.

Muchas familias los escuchan desde hace generaciones y forman parte de los momentos más emotivos de diciembre.

Estas melodías siguen sonando porque cuentan historias sencillas y llenas de fe.

‘Ya viene el Niñito’ tradición andina

Este villancico es uno de los más representativos del país. Narra la llegada del Niño Jesús con imágenes de flores, pajaritos y pastores.

Fue compuesto por Salvador Bustamante Celi, músico lojano que dedicó su vida a la creación de piezas sacras, como cuenta el Municipio de Loja, donde también detallan que a los trece años quedó huérfano de padre y bajo el cuidado de su madre y hermanos, pero eso no detuvo su sueño musical.

Su popularidad creció en los años 60 gracias al dúo juvenil Los Pibes Trujillo.

Escúchalo aquí

‘No sé, Niño Hermoso’: devoción y ternura

La canción también fue escrita por Bustamante Celi y es una de las más queridas.

Describe al Niño Jesús con versos suaves que hablan de mejillas de nieve y labios de rosa.

Es un villancico que suele acompañar oraciones, novenas y momentos de reflexión.

Escúchalo aquí.

‘Entre Pajas y Heno’: homenaje al pesebre

Este villancico transporta directamente a la escena del nacimiento.

Presenta la humildad del pesebre y la ternura de la Virgen María cuidando al Niño.

Aunque su origen se mezcla con la tradición popular, se relaciona con la obra de Bustamante Celi.

Escúchalo aquí.

‘Claveles y Rosas’: poesía navideña

Esta pieza combina lirismo, metáforas y devoción. Las flores simbolizan pureza, amor y la fragancia de la fe.

Su estilo poético la mantiene vigente entre jóvenes y adultos.

Escúchalo aquí.

‘Dulce Jesús Mío’: un clásico que no se apaga

Este villancico aparece en casi todas las recopilaciones navideñas del país.

Su letra expresa cariño y cercanía hacia el Niño Jesús.

Escúchalo aquí.

El legado navideño de Paulina Tamayo

La Navidad también llega con nostalgia para quienes recuerdan a Paulina Tamayo. Su hijo, Willie Tamayo, comparte que esta época era una de las más especiales para ella.

Paulina disfrutaba decorar, armar el pesebre y vivir el espíritu de unión. Su amor por estas fechas la llevó a grabar un disco con sus villancicos favoritos que incluyen colaboraciones con Solito Vargas, Trío Colonial, Marqués, Ira Rebel Britton y su familia.

Paulina era amante de interpretar villancicos.

Los cinco villancicos en inglés que nunca pasan de moda

Estos clásicos siguen sonando en todo el mundo cada diciembre. Son parte de playlists, películas y celebraciones.

Cinco villancicos icónicos cantados por famosos

A lo largo de los años, varios artistas han creado versiones que se volvieron inolvidables. Estas canciones regresan cada Navidad.

Feliz Navidad – José Feliciano 🎧 escúchalo aquí All I Want for Christmas Is You – Mariah Carey 🎧 escúchalo aquí Santa Tell Me – Ariana Grande 🎧 escúchalo aquí Santa Claus Llegó a la Ciudad – Luis Miguel 🎧 escúchalo aquí Have yourself a merry little Christmas – Christina Aguilera 🎧 escúchalo aquí

Te recomendamos