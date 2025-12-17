Los Oscar abandonan la televisión tradicional

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas prepara un cambio que redefine cómo se verá uno de los eventos más importantes del cine.

La transformación apunta directamente a la forma en que las audiencias consumen contenido audiovisual.

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Un giro en la historia de los premios

Los Premios Oscar dejarán la televisión tradicional y comenzarán a transmitirse en YouTube desde 2029.

Así lo anunció este miércoles la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS).

La decisión pone fin a más de cinco décadas de emisión por la señal estadounidense de ABC. El cambio marca un nuevo capítulo para la ceremonia.

El último año en la televisión

Como detalla Univisión, ABC continuará transmitiendo los Oscar hasta 2028. Ese año se celebrará la edición número 100 de los premios.

La cadena ha emitido la ceremonia de forma ininterrumpida desde 1976. El centenario será el cierre de esa etapa.

YouTube toma el control global

Desde 2029 y hasta al menos 2033, YouTube tendrá los derechos globales de transmisión.

La plataforma será la casa exclusiva de los Oscar en todo el mundo.

La ceremonia se emitirá en vivo y de forma gratuita. También estará disponible para suscriptores de YouTube TV en Estados Unidos, como detalla Cadena Ser.

Una audiencia mucho más amplia

Más de dos mil millones de personas podrán acceder a la transmisión.

YouTube cuenta con aproximadamente 2 000 millones de espectadores a nivel global.

El evento incluirá pistas de audio en varios idiomas y subtítulos. Esto ampliará el acceso a audiencias internacionales.

Contenidos más allá de la gala

Según AP News, el acuerdo no se limita a la ceremonia principal. YouTube transmitirá también la alfombra roja y el anuncio de nominaciones.

Se suman el almuerzo con nominados y los Student Academy Awards. Habrá entrevistas, pódcast y contenido educativo.

Un precedente en la industria

Es la primera vez que uno de los cuatro grandes premios abandona por completo la televisión tradicional.

Ni los Grammy, Emmy ni Tony han dado este paso.

La Academia señaló que el acuerdo permitirá llegar a la audiencia mundial más grande posible.