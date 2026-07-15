Los Iracundos le dicen adiós a su vocalista con un emotivo mensaje: ‘Dejas un gran vacío en nuestras vidas’

El escenario de Los Iracundos había cambiado hacía tiempo.

Desde 2024, Gianni Pivetta ya no aparecía bajo las luces ni recorría los escenarios que durante décadas lo acompañaron por América y Europa.

Su ausencia tenía una razón: la salud comenzaba a exigirle una pausa definitiva.

Sin embargo, para miles de seguidores de la banda, su voz seguía intacta.

Durante más de dos décadas, el cantante argentino asumió una tarea compleja: preservar el legado de una de las agrupaciones más importantes de la balada romántica en español.

Lo hizo, según recuerdan hoy sus compañeros, con una humildad que nunca abandonó.

El mensaje de Los Iracundos que conmocionó a sus seguidores

La noticia llegó el 12 de julio de 2026. A través de su cuenta oficial de Facebook, Los Iracundos confirmaron la muerte de Gianni Pivetta a los 67 años.

El cantante se une a la lista de figuras de la música que nos han dicho adiós en 2026 y que este Medio ha registrado.

“Querido Gianni: Hoy te tocó partir hacia la eternidad. Te reunirás con tus padres, también con tus mentores y compañeros Febro, Leoni, y con todos los compañeros que ya no están con nosotros”, escribió la agrupación en un mensaje compartido en redes sociales.

Pero detrás de esa despedida había otra confesión.

Los integrantes recordaron que Pivetta solía repetir en cada presentación que ocupaba “un lugar que no le pertenecía”. Aun así, añadieron que “por más de dos décadas lo hiciste como nadie, defendiendo este legado musical y entregando todo junto a Los Iracundos arriba y abajo del escenario”.

La voz que sostuvo una historia de más de 60 años

Según informó elsalvador.com y replicó Emisoras Unidas, el artista formó parte de la banda durante cerca de 30 años y participó en cinco producciones discográficas.

Su salud se deterioró en los últimos años. En agosto de 2024 sufrió una convulsión durante un vuelo de regreso a Argentina y permaneció en terapia intensiva. Dos meses después, la agrupación anunció su retiro indefinido de los escenarios.

Se confirma el fallecimiento de

Gianni Pivetta cantante y compositor uruguayo, famoso principalmente por haber sido el vocalista principal del legendario grupo musical Los Iracundos durante las últimas tres décadas. pic.twitter.com/bpPwKQtcHS — Eduardo Bocaletti (@ebocaletti) July 12, 2026

Fundados en 1961 en Paysandú, Uruguay, Los Iracundos construyeron una historia que atraviesa generaciones con canciones como Puerto Montt, Te lo pido de rodillas y Va cayendo una lágrima.

Con la partida de Gianni Pivetta, la banda pierde a una de las voces que ayudó a mantener vivo ese legado. Sus compañeros lo resumieron en una última frase: “Descansa en paz, querido amigo”.

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