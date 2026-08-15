La película ‘Los Increíbles 3’ ya tiene fecha y prepara un inesperado cambio en la familia Parr

Desde que la familia Parr volvió a ponerse los trajes, los seguidores de ‘Los Increíbles’ esperaban saber qué nueva aventura tendría Pixar preparada para ellos.

Ahora, un nuevo adelanto permite conocer algunos detalles de la tercera película de la saga.

Pero esta vez la historia cambiará de protagonistas.

Violeta y Dash quieren demostrar que ya son superhéroes

Después de que los superhéroes recuperaran su legalidad en la segunda película, Violeta y Dash estarán decididos a demostrar que ya pueden actuar por su cuenta.

Los hermanos comenzarán a salir de noche a escondidas de sus padres para proteger la ciudad. El problema es que sus padres no están convencidos de que estén preparados.

Mientras tanto, Jack-Jack seguirá siendo una fuente de problemas. Sus poderes serán cada vez más impredecibles y potencialmente peligrosos, pese a su apariencia adorable.

Bob tendrá que enfrentar algo peor que un villano

Según la cuenta especializada en cine Fuera de Foco News, ‘Los Increíbles 3’ llegará en el verano de 2028 y marcará el cierre de la trilogía.

La historia también pondrá a Bob frente a una crisis personal. El personaje comenzará a cuestionarse su lugar en un mundo de superhéroes donde las nuevas generaciones podrían estar desplazándolo.

A esto se suma una nueva amenaza: un supervillano cuyo poder sería superior al de toda la familia Parr.

Además, Winston Deavor impulsará una Liga de Superhéroes con un fuerte componente comercial y de marketing.

El adelanto también confirma el regreso de Edna Moda, uno de los personajes más queridos de la saga.

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