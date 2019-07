Imagen de lobo marino con una llanta atorada en el cuello indigna en Argentina

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

"La basura siempre llega a las playas" ese es el mensaje que la Fundación Fauna Argentina busca llevar a la gente luego de que desde el pasado 6 de julio del 2019 circula en redes una imagen que despertó una ola de indignación. La fotografía muestra un lobo marino con una llanta atorada en su cuello.

El animal no pudo ser liberado del neumático sino hasta este 11 de julio del 2019. Esto luego de varios intentos de los voluntarios de acercarse al ejemplar para intentar ayudarlo. El trabajo requirió "paciencia, de parte del animal, del operario y de los lectores", dijo la fundación en una publicación en Facebook.



La vida del animal, que no estaba herido, no corría peligro, aseguró la fundación. El pasado 8 de julio, se aseguró que los voluntarios estuvieron a punto de poder liberarlo, pero tuvieron que encontrar maneras para deslizar el neumático sin lastimar al lobo marino.



Un video de menos de 50 segundos muestra al lobo marino en la playa y cómo los voluntarios intentaban retirar de su cuello el neumático sin éxito, pues el instrumento que desarrollaron fue arrancado por la fuerza del animal de los brazos del voluntario.



La Fundación Fauna Argentina realiza tareas de limpieza de las playas de la reserva del Puerto Mar del Plata. Ha trabajado de esta forma durante más de 30 años y por ello, cuando compartieron la imagen del lobo marino en Facebook, repudiaron a "quienes hacen de este planeta un basurero".



No es el primer lobo marino que encuentran atrapado en algún tipo de desechos. Así lo aseguró el voluntario Guillermo Oliva al diario argentino El Marplatense, pero enfatizó que en general deben liberar a los animales de redes de pesca, sogas o fundas plásticas, no de neumáticos.



"Esa cubierta no está en ese cuello porque si, está allí porque alguna persona la descartó", dijo la fundación en la publicación de Facebook en la que difundió las imágenes del lobo marino. Desde entonces, con la ayuda de voluntarios, habían tratado de liberar al animal, algo que no consiguieron sino hasta este 11 julio.