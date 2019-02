Presentan proyecto de ley en California que protege fauna silvestre de circos

LEA TAMBIÉN

Un proyecto de ley para "proteger a los animales silvestres del abuso en los circos" fue anunciado este martes (19 de febrero del 2019) en California (EE.UU.) con el soporte de la organización Gente para el Tratamiento Ético de los Animales (PETA).

La iniciativa SB 313 fue presentada por el senador hispano Ben Hueso y quiere prohibir la movilización de los animales salvajes y exóticos con fines comerciales en espectáculos viajeros.



"Es tiempo de que todos nosotros trabajemos en una sociedad donde la gente no obtenga placer y entretenimiento del abuso y el maltrato de los animales", dijo Hueso en la conferencia de prensa, realizada frente a la alcaldía de Los Ángeles.



Por su parte, el concejal angelino Paul Koretz anunció una resolución del Concejo apoyando la iniciativa.



"Tenemos que darnos cuenta de que abusar de los animales es una atrocidad", sostuvo Koretz y destacó cómo el circo Ringling Brothers puso fin a prácticas de abuso de animales "después de muchos años" de estar haciéndolo.



La actriz Lucy Davis, protagonista de la serie 'Chilling Adventures of Sabrina', anunció igualmente su apoyo: "La gente debe entender que los animales sienten", sostuvo.



Lisa Lange, vicepresidenta de PETA, insistió en que los animales deben permanecer en su medio ambiente natural y no en espectáculos donde se les maltrata y abusa.



"Los animales silvestres y exóticos no son decorados para fotos, no pertenecen a ferias y no desean participar en circos", argumentó Lange.



"PETA se enorgullece de apoyar la Ley de Prevención de Crueldad en Circos y desea su aprobación, preparando el camino para que otros estados hagan lo mismo", agregó la activista.



La ley impone multas hasta de USD 25 000 por cada caso en el que los animales sean transportados de un lugar a otro para funciones de entretenimiento con el público.

"California es un estado maravilloso con una geografía y un clima que producen una gran variedad de especies de animales, algunas exclusivas", señaló Hueso y además destacó que el estado posee "más especies de vida animal" que cualquier otro del país.