El actor Leonardo DiCaprio salvó a un hombre de morir ahogado

Leonardo DiCaprio sacó su espíritu de Jack Dawson, el personaje de la película 'Titanic'. El actor salvó la vida a un hombre que había caído al mar mientras se encontraba de vacaciones por el Caribe. El ganador del Oscar por 'The Revenant' consiguió rescatarlo justo a tiempo, puesto que hubo una fuerte tormenta poco después.

Según informa el tabloide británico Daily Mail, el actor de 'The Wolf of Wall Street' y 'Django Unchained' salvó la vida del hombre el pasado 30 de diciembre del 2019, mientras se encontraba de vacaciones en el Caribe en su yate privado, cerca de la isla de St. Barts. El capitán de la embarcación recibió un aviso de que un hombre de 24 años, que viajaba en un crucero, había caído al agua.



Debido a que el yate del actor se encontraba cerca de lo ocurrido, Leonardo DiCaprio aceptó cambiar el rumbo para buscar al hombre que había caído al mar. El joven había pasado varias horas varado en el agua cuando fue rescatado por el protagonista de 'The Aviator' y 'The Great Gatsby'. Poco después de salvar al joven, hubo una fuerte tormenta en la zona, lo que hubiera sido mortal para alguien que está en medio del mar.

El capitán consideró el rescate como "uno entre 1 000 millones" de posibilidades. Una situación digna de la gran pantalla y que, por supuesto, hizo que viniese a la mente cómo el actor en 'Titanic' también salvó la vida de una persona, la de su amada Rose (Kate Winslet), en una escena que sigue trayendo cola, debido a la eterna discusión de si Jack cabía en la tabla o no.

De hecho, esa secuencia fue recordada el pasado 5 de enero del 2020 por Brad Pitt cuando subió al escenario de los Globos de Oro para recoger su premio al mejor actor de reparto por 'Once Upon a Time.... in Hollywood'. El intérprete se acordó de su compañero en la cinta de Tarantino haciendo referencia a esa discutida escena. "Yo sí hubiera compartido la tabla contigo", declaró.