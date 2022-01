Leonardo DiCaprio felicita a Ecuador por ampliación de Reserva Marina de Galápagos

El actor estadounidense Leonardo DiCaprio felicitó a Ecuador luego de que el presidente Guillermo Lasso firmó este viernes 14 de enero de 2022 el decreto ejecutivo a través del cual se amplió la extensión de la Reserva Marina de las islas Galápagos.

A través de su cuenta de Twitter el actor y ambientalista escribió: “La nueva área protege la vida silvestre en el Corredor Marino que conecta la Reserva Marina de Galápagos con las reservas marinas recientemente ampliadas de Costa Rica”.

Congrats to #Ecuador – today, President @LassoGuillermo expanded marine protections around the #Galapagos Islands. The new area protects wildlife in the #MarineCorridor connecting the Galapagos Marine Reserve to Costa Rica’s newly expanded marine reserves. #30×30 (📷: Alex Hearn) pic.twitter.com/3vuJcNRSkm