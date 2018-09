Hombre llamado Lenin quiso impedir candidatura de uno llamado Hitler

LEA TAMBIÉN

Un hombre llamado Lenin Rodríguez fracasó en frustrar la candidatura de otro llamado Hitler Alba a la alcaldía del pueblo peruano de Yungar, porque las autoridades electorales no le dieron la razón, según un curioso caso que reveló hoy la radio RPP.

"Siempre he hecho el bien y la gente me conoce", le dijo a RPP Hitler Alba tras conocer la resolución. Alba, que se autopresenta como "Hitler el bueno", aspira a regresar a la alcaldía de Yungar por el partido centrista Somos Perú.



Adversarios del candidato quisieron que se declarara improcedente su inscripción por supuestas fallas formales. Quien llevó la voz cantante en la acción fue un ciudadano hasta ahora desconocido, Lenin Vladimir Rodríguez.



Alba dice desconocer a Rodríguez y sospecha que es alguien usado por rivales para darle repercusión a los homonimias. "Estamos chocando en este avatar de la política entre Lenin y Hitler", afirmó.



Alba no tiene simpatía alguna por el líder nazi y lamenta llevar ese nombre, del que cree que su padre se lo colocó porque le sonó internacional, pero sin conocer del contexto histórico. Alguna vez quiso cambiárselo, pero, dice, se sintió mal de contrariar la voluntad del progenitor.



Yungar, con poco más de 3 000 habitantes, está en la provincia de Carhuas, en la parte andina el departamento norteño de Áncash. Por ahora se desconoce la reacción de Lenin tras enterarse de que Hitler sí podrá participar en los comicios del 7 de octubre.