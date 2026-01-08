Las tendencias observan cómo la moda se prepara para un cambio de tono y actitud.
El 2026 no impone reglas estrictas, sino que abre espacio a la identidad personal.
Menos reglas, más identidad
El 2026 apuesta por una moda más libre y expresiva.
Lo delicado convive con lo deportivo y lo etéreo se mezcla con lo real.
Esta combinación define un estilo más flexible.
La ropa deja de encasillar y empieza a acompañar distintas formas de vivir.
El color que guía el año
El color del año es Cloud Dancer. Se trata de un blanco suave, etéreo y neutro.
Este tono influye en looks completos sin necesidad de dominar. Funciona como punto de partida para sumar texturas y contrastes.
Calzado cómodo y protagonista
Los sneakers barefoot y satinados ganan espacio. La suela mínima y los tejidos inesperados priorizan la comodidad.
Este tipo de calzado se adapta tanto a looks casuales como más cuidados.
El equilibrio entre salud y estilo es clave.
El ‘clash’ como declaración
El ‘clash’ manda en las combinaciones. Deporte con encaje y nailon con seda comparten un mismo look.
Día y noche se mezclan sin pedir permiso. La intención está en contrastar, no en combinar perfecto.
Romanticismo que madura
El boho romántico evoluciona en 2026. Mantiene volantes, muselina y flores, pero en tonos más sobrios.
La idea es evitar el exceso. El resultado es un estilo más adulto y equilibrado.
Estampados sin miedo
Las rayas se mezclan en diferentes tamaños. Anchas y finas conviven en fondos distintos.
Las capas se usan sin temor. El juego visual se convierte en parte del look.
Transparencias y carácter
Las transparencias se usan todo el día. Pasan de la fiesta a la playa con un giro urbano.
El secreto está en la superposición. Puedes llevar debajo prendas bonitas y delicadas que den otro efecto al look.
Siluetas que se imponen
La chaqueta militar se vuelve protagonista. Aporta un aire romántico e histórico.
Las hombreras XL regresan con fuerza. El volumen ochentero redefine las siluetas.
Clásicos reinterpretados
El estampado llamado Príncipe de Gales se renueva. La sastrería se vuelve más relajada y moderna.
El total denim también regresa. Denim sobre denim evoca directamente los años 2 000.
Detalles que cierran el look
Los lunares se reinventan. Aparecen en versión micro y maxi durante todo el año.
Este cierre confirma una idea central. En 2026, la moda acompaña y no limita.
