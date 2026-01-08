Las tendencias observan cómo la moda se prepara para un cambio de tono y actitud.

El 2026 no impone reglas estrictas, sino que abre espacio a la identidad personal.

Menos reglas, más identidad

El 2026 apuesta por una moda más libre y expresiva.

Lo delicado convive con lo deportivo y lo etéreo se mezcla con lo real.

Esta combinación define un estilo más flexible.

La ropa deja de encasillar y empieza a acompañar distintas formas de vivir.

El color que guía el año

El color del año es Cloud Dancer. Se trata de un blanco suave, etéreo y neutro.

Este tono influye en looks completos sin necesidad de dominar. Funciona como punto de partida para sumar texturas y contrastes.

Calzado cómodo y protagonista

Los sneakers barefoot y satinados ganan espacio. La suela mínima y los tejidos inesperados priorizan la comodidad.

Este tipo de calzado se adapta tanto a looks casuales como más cuidados.

El equilibrio entre salud y estilo es clave.

El ‘clash’ como declaración

El ‘clash’ manda en las combinaciones. Deporte con encaje y nailon con seda comparten un mismo look.

Día y noche se mezclan sin pedir permiso. La intención está en contrastar, no en combinar perfecto.

Romanticismo que madura

El boho romántico evoluciona en 2026. Mantiene volantes, muselina y flores, pero en tonos más sobrios.

La idea es evitar el exceso. El resultado es un estilo más adulto y equilibrado.

Estampados sin miedo

Las rayas se mezclan en diferentes tamaños. Anchas y finas conviven en fondos distintos.

Las capas se usan sin temor. El juego visual se convierte en parte del look.

Transparencias y carácter

Las transparencias se usan todo el día. Pasan de la fiesta a la playa con un giro urbano.

El secreto está en la superposición. Puedes llevar debajo prendas bonitas y delicadas que den otro efecto al look.

Siluetas que se imponen

La chaqueta militar se vuelve protagonista. Aporta un aire romántico e histórico.

Las hombreras XL regresan con fuerza. El volumen ochentero redefine las siluetas.

Clásicos reinterpretados

El estampado llamado Príncipe de Gales se renueva. La sastrería se vuelve más relajada y moderna.

El total denim también regresa. Denim sobre denim evoca directamente los años 2 000.

Detalles que cierran el look

Los lunares se reinventan. Aparecen en versión micro y maxi durante todo el año.

Este cierre confirma una idea central. En 2026, la moda acompaña y no limita.

