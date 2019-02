Lady Gaga anula su compromiso con Christian Carino

LEA TAMBIÉN

La cantante y actriz Lady Gaga anuló su compromiso con su prometido y representante Christian Carino y ambos han puesto fin a su relación sentimental, informó este miércoles (20 de febrero del 2019) la revista People.

Un representante de la artista señaló a esta publicación que la relación "simplemente no funcionaba" y aclaró que Lady Gaga y Christian Carino habían roto hace ya un tiempo.



La artista comenzó a salir con el agente de talentos a comienzos de 2017.

Lady Gaga, de 32 años, está pasando por uno de los momentos más dulces de su carrera profesional.



Tras conquistar las listas de pop en todo el mundo durante años, Lady Gaga ha brillado recientemente en su paso al cine con la cinta 'A Star is Born' (2018), que dirigió y coprotagonizó Bradley Cooper.



Lady Gaga cuenta con dos nominaciones por 'A Star is Born' para los premios Oscar que se celebrarán este domingo en Los Ángeles (EE.UU.): una nominación en la categoría de Mejor actriz protagonista y otra en el apartado de Mejor canción original por el tema Shallow.