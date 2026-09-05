La recordada Paty de ‘El Chavo del Ocho’ reaparece tras pasar por el hospital

Fecha de publicación: 5 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de septiembre de 2026

La actriz mexicana Rosita Bouchot, reconocida por su interpretación de Paty en ‘El Chavo del Ocho’, reapareció tras haber ingresado a un centro médico el 1 de septiembre de 2026.

Su internamiento tomó por sorpresa a sus fanáticos tan solo dos días después de haber celebrado su cumpleaños número 75 junto a su entorno familiar.

Reaparece Paty de ‘El Chavo del Ocho’

Después de confirmar que fue sometida a una cirugía, la actriz reapareció y compartió una fotografía.

La fotografía que compartió fue desde la camilla del hospital, en bata clínica, con una vía intravenosa, momentos antes de la cirugía programada para las 2:30 p.m. del 1 de septiembre. Instagram

Rosita Bouchot, la recordada Paty de ‘El Chavo del Ocho’, reaparece tras ser hospitalizada.

La trayectoria en televisión y cine mexicano

Rosita Bouchot, actriz de ‘El Chavo del 8’.

De acuerdo con El Heraldo, Bouchot alcanzó proyección internacional tras sus apariciones en ‘El Chavo del Ocho’ y ‘El Chapulín Colorado’.

Rosita Bouchot fue la segunda actriz en interpretar a Paty, después de Patty Juárez. Su participación fue breve —solo dos episodios en 1975—, junto a su tía “Gloria” en la trama.

En ‘El Chapuín Colorado’ tuvo un papel específico como la esclava “Artritis” en el episodio “La que nace pa’ Cleopatra no pasa de Julio César”.

También participó en ‘El Show de los Polivoces’, y regresó a la televisión en 2006 en un episodio especial de ‘Skimo’ para Nickelodeon, actuando junto a María Antonieta de las Nieves.

Con el paso de las décadas, la actriz consolidó su carrera en producciones televisivas como ‘Destilando amor‘ y ‘La desalmada’, además de participar en cine con ‘Mecánica nacional’.

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