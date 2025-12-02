La reacción de Sabrina Carpenter sigue en espera tras polémica con la Casa Blanca

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

Sabrina Carpenter está mencionada en todas las redes sociales y no precisamente por un estreno musical.

La Casa Blanca vuelve al centro de la conversación pública con la artista de por medio.

Y es que el uso de una canción viral en un video oficial reactivó un debate sobre los límites del contenido gubernamental en redes sociales.

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Un clip que reavivó la polémica

Las cuentas oficiales de la Casa Blanca compartieron un video en TikTok que mostraba arrestos efectuados por agentes de ICE.

En el fondo se escuchaba Juno, la canción de Sabrina Carpenter asociada a movimientos y poses que la artista realiza en sus conciertos.

El video seguía el estilo de comunicación que ha caracterizado a la administración del presidente Donald Trump, como cuenta Telemundo.

El material fue publicado este 1 de diciembre y generó reacciones inmediatas.

Un uso que muchos consideran inapropiado

En el clip se ven distintas detenciones de personas, presumiblemente migrantes, mientras aparece la línea “¿Alguna vez has probado esto?”.

La frase se usa en tono burlesco, en referencia a las posiciones físicas de los detenidos durante los arrestos.

Juno se volvió viral meses atrás por las “Juno position”, gestos y poses con connotación sexual que la cantante hace en vivo.

Ese contraste entre su contexto original y el video oficial agravó la polémica.

Hasta ahora, Sabrina Carpenter no ha comentado sobre el uso del tema. Su equipo fue contactado, pero no ha respondido, como lo cuenta El Horizonte.

No es la primera vez que ocurre

Este tipo de publicaciones se ha repetido en los últimos meses.

En septiembre, el Departamento de Seguridad Nacional difundió un video con referencias a Pokémon para mostrar arrestos.

También empleó imágenes relacionadas con la línea de muñecos “Labubu”, como lo recuerda El Sol de México.

En febrero se publicó una imagen que imitaba una tarjeta de San Valentín con el mensaje: “Las rosas son rojas, las violetas azules, ven ilegalmente y serás deportado”. Ese contenido también fue criticado.

Una tendencia que involucra a más artistas

Olivia Rodrigo vivió una situación similar.

Su canción All-American Bitch fue usada en un video del DHS para promover la autodeportación.

Ella respondió con firmeza: “Nunca uses mis canciones para promover tu propaganda racista y odiosa”.

Olivia Rodrigo respondió cuando se usó su canción.

Los usuarios ahora esperan si Sabrina seguirá el mismo camino y reaccionará públicamente.

Captura de pantalla de uno de los comentarios del TikTok de la Casa Blanca.

Por el momento, el debate crece en redes, donde miles cuestionan las implicaciones éticas de mezclar música pop con campañas de deportación.