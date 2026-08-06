La película ‘Godzilla Minus Zero’ confirma su duración y marca un récord en la franquicia

La secuela del filme ganador del Oscar superará las dos horas de metraje y se posiciona entre las entregas más extensas de la saga del kaiju.

La nueva entrega de la saga de Toho, ‘Godzilla Minus Zero’, alcanzará una duración total de 135 minutos (2 horas y 15 minutos).

Con este registro, la cinta dirigida nuevamente por Takashi Yamazaki se consolida como la película japonesa más larga en toda la historia de la franquicia del icónico monstruo atómico.

Un metraje histórico para la saga japonesa

Según reportó CBR, los 135 minutos de metraje ubican a ‘Godzilla Minus Zero’ en la cima del catálogo de la saga.

Dentro del historial global del personaje, la única producción que supera esta cifra es la adaptación estadounidense dirigida por Roland Emmerich en 1998, que llegó a los 139 minutos, aunque dicha versión no forma parte del canon oficial de Toho.

La película da continuidad a los eventos de ‘Godzilla Minus One’, producción que obtuvo el premio Óscar a Mejores efectos visuales.

‘Godzilla Minus Zero’ tendrá una duración de 2 horas y 15 minutos.

Retorno en 1949: una nueva amenaza para Japón

De acuerdo con el medio Hobby Consolas, la trama de la secuela se sitúa en 1949, dos años después de los acontecimientos de la primera entrega.

La historia sigue a Kôichi Shikishima y a su familia mientras intentan rehacer sus vidas en un Japón que lucha por recuperarse de la devastación de la Segunda Guerra Mundial y del primer ataque del monstruo.

Sin embargo, cuando el país comenzaba a consolidar una frágil paz, el surgimiento de una nueva calamidad desatará un escenario de mayor desesperación.

Con esta confirmación, la producción genera altas expectativas entre los seguidores de la franquicia, quienes aguardan una secuela de mayor escala e intensidad dramática cuando el filme llegue a las salas de cine en los próximos meses.

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