¿La enfermedad del actor Bruce Willis podría ser hereditaria?

La enfermedad de Bruce Willis llevó a su hija mayor, Rumer Willis, a tomar una decisión para conocer mejor sus riesgos hereditarios.

La actriz, de 38 años, reveló que se sometió a pruebas genéticas relacionadas con la predisposición al Alzheimer y otras enfermedades presentes en su familia.

Una decisión marcada por el historial familiar

Rumer Willis, hija de Bruce Willis, ha estado al pendiente de su padre desde el primer día.

Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal en 2023, una enfermedad que afecta progresivamente zonas del cerebro relacionadas con la conducta, el lenguaje y la comunicación.

El actor se retiró de la actuación ese mismo año debido a las dificultades que comenzó a experimentar con el habla.

Ante este antecedente, Rumer decidió conocer más sobre su propia salud.

Como parte de una colaboración con Function, recurrió al test genético APOE, que permite identificar variantes asociadas con una mayor o menor predisposición al Alzheimer.

“A veces es aterrador conocer las respuestas”, reconoció la actriz en declaraciones a People.

Sin embargo, aseguró que contar con información sobre sus antecedentes genéticos también le permite tomar decisiones y conversar con sus médicos con más datos.

Quiere estar presente para su hija

Rumer, madre de Louetta, de tres años, explicó que su interés por la prevención también está relacionado con su deseo de cuidar su salud a largo plazo.

“Creo que la salud es una de esas cosas que damos por sentadas hasta que la perdemos”, afirmó. La actriz aseguró que intenta adoptar cambios desde ahora para cuidar su bienestar mientras envejece.

La familia de Bruce Willis ha acompañado al actor durante su enfermedad. Sus cinco hijas y su esposa, Emma Heming Willis, han hablado públicamente sobre el impacto de la demencia y la importancia de apoyar también a quienes ejercen como cuidadores.