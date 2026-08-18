La cantante Selena Gomez mueve sus fichas para no perder 1,2 millones de dólares

El nombre de Selena Gomez quedó vinculado a una disputa empresarial que ahora amenaza con convertirse en un nuevo problema legal.

La actriz y cantante fue demandada por dos empresas inversoras que reclaman la devolución de más de USD 1,2 millones destinados a Wondermind, la plataforma de salud mental que fundó junto a su madre, Mandy Teefey, y Daniella Pierson.

Pero la artista no está dispuesta a aceptar las acusaciones. Su equipo legal ya prepara una respuesta para intentar detener el proceso.

Acusaciones “completamente infundadas”

El abogado Mathew S. Rosengart declaró a People que las acusaciones contra Gomez por supuesto fraude y otros actos ilícitos son “completamente infundadas”, tanto desde el punto de vista de los hechos como del derecho.

El representante legal anunció además que presentará una moción para desestimar las reclamaciones.

La demanda fue presentada ante un tribunal federal de Delaware por Wondermind SRS 44 LLC y Bespoke Wondermind LLC. Según los documentos citados, los inversores sostienen que Gomez y Teefey ofrecieron una imagen falsa de la empresa para conseguir financiación.

Los inversores reclaman más de USD 1,2 millones

El escrito señala supuestas promesas incumplidas, entre ellas alianzas con Fidelity y J.P. Morgan que, según los demandantes, no existían, además de una aplicación que nunca habría sido desarrollada.

Los inversores también cuestionan el papel de Gomez como directora de marketing y aseguran que desconocieron los problemas financieros de Wondermind hasta 2025.

La empresa fue fundada en 2022 como una plataforma de apoyo a la salud mental. En mayo de 2025, Forbes informó que había reducido su plantilla en un 60%.

Ahora, la disputa deberá avanzar mientras el equipo de Gomez busca que las acusaciones sean desestimadas.