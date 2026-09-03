¿La actriz Nicole Kidman llegó ebria al estreno de su película ‘Hechizo de amor 2’?

El lunes 31 de agosto de 2026, Nicole Kidman volvió a encontrarse con una historia que marcó una etapa de su carrera.

La actriz llegó a Los Ángeles para el estreno de la película ‘Hechizo de amor 2‘, casi tres décadas después de interpretar a una de las hermanas Owens en la cinta original.

Kidman compartió la alfombra roja con Sandra Bullock, Maisie Williams y Joey King, pero una breve interacción con la prensa terminaría desviando parte de la atención hacia ella.

Una respuesta espontánea

La escena ocurrió durante una entrevista con Entertainment Tonight. Un reportero le preguntó a Kidman por el diseñador de su vestuario.

Nicole Kidman desata especulaciones entre sus fans durante el estreno de ‘Hechizo de amor 2’.

La actriz pareció dudar durante unos segundos, soltó una carcajada y finalmente respondió: “Esto es Versace. Diviértanse. ¡A festejar!”.

Lo que ocurrió después fue una avalancha de comentarios en redes sociales. Algunos usuarios interpretaron sus gestos, sus risas y su manera de hablar como señales de que estaría “borracha”.

Sin embargo, las publicaciones compartidas en redes no aportan una confirmación de que la actriz hubiera consumido alcohol. Otros usuarios, de hecho, tomaron la escena con humor y destacaron su espontaneidad.

La historia de las hermanas Owens

Más allá de la conversación digital, la actriz regresa con Sandra Bullock a una historia que comenzó en 1998 y que está basada en las obras de Alice Hoffman.

Según Cadena Laser, la nueva producción fue dirigida por Susanne Bier y tiene a Kidman y Bullock como productoras. La trama vuelve a seguir a las hermanas Owens y su intento por romper la maldición familiar que pesa sobre sus relaciones.

‘Hechizo de amor 2’ llegará a los cines el 10 de septiembre de 2026.

Tráiler de ‘Hechizo de amor 2’

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