La actriz de videos para adultos que le ocultó su carrera a su esposo y terminó salvando su matrimonio

Ririko Kinoshita debutó en la industria a los 34 años sin el conocimiento de su pareja, una confesión que transformó una relación distanciada.

La actriz japonesa Ririko Kinoshita, de 40 años, reveló los detalles en una entrevista de la doble vida que llevó al inicio de su carrera en la industria del entretenimiento para adultos y el impacto inesperado que tuvo la confesión en su vidal.

Kinoshita comenzó a trabajar en este sector a los 34 años estando casada, manteniendo su profesión en secreto ante su esposo durante dos años.

El origen de una carrera en secreto

La actriz Ririko Kinoshita contó cómo a sus 34 años decidió meterse a la industria del cine para adultos a escondidas de su esposo.

De acuerdo con Kudasai, al rondar los 30 años, Kinoshita experimentó inquietud por el paso del tiempo y el deseo de preservar un registro de su juventud.

Su plan inicial contemplaba la producción de un único video y un libro fotográfico como recuerdo personal, bajo la suposición de que su participación pasaría desapercibida.

Sin embargo, tras experimentar la dinámica de trabajo del equipo de producción, decidió asumir la actuación como una carrera profesional formal, todo esto mientras su matrimonio atravesaba una etapa de distanciamiento.

La confesión y el cambio en la dinámica conyugal

Tras dos años ocultando su actividad laboral, la actriz decidió revelar la verdad a su pareja para ejercer mayor libertad personal.

La noticia dejó a su esposo en shock durante una semana; no obstante, el trato hacia ella se mantuvo respetuoso.

Con el tiempo, al constatar el compromiso de Kinoshita tanto con el hogar como con sus proyectos profesionales, el esposo aceptó su ocupación.

La actriz para adultos que ocultó su carrera a su marido y salvó su matrimonio al confesar su secreto.

Según la intérprete, la revelación permitió destrabar un vínculo que se encontraba estancado, dando paso a una relación más cercana en su vida cotidiana en Japón.

Tras seis años de trayectoria, Kinoshita ha publicado libros fotográficos y participado en cine independiente.

En su familia, su madre y hermana conocen su trabajo, mientras que su padre permanece al margen, aunque la actriz sospecha que él intuye su ocupación.

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