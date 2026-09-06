La actriz de ‘Mi bella genio’ canceló un homenaje a último momento por un tema de salud

Fecha de publicación: 6 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 6 de septiembre de 2026

El sábado 5 de septiembre de 2026, Barbara Eden, la actriz de ‘Mi bella genio’ tenía todo listo para subir a un escenario que conoce bien: el de un festival de cine clásico, donde la esperaba un reconocimiento a toda su trayectoria.

Pero minutos antes de su aparición programada, algo cambió.

El aviso que encendió las alarmas

Actriz Barbara Eden, 95 años.

Los organizadores del Cinecon Classic Film Festival, que se desarrolla del 3 al 7 de septiembre en Los Ángeles, publicaron un mensaje en Facebook: “Debido a una enfermedad repentina, Barbara Eden ya no podrá aparecer en persona en Cinecon esta noche”, según recogió RPP.

El comunicado agregó que la actriz lamentaba profundamente la cancelación, ya que tenía muchas ganas de reencontrarse con su viejo compañero de pantalla, Pat Boone, con quien compartió elenco en las películas ‘The Yellow Canary’ y ‘All Hands on Deck’.

Eden, quien cumplió 95 años el pasado 23 de agosto, iba a recibir esa noche el Cinecon Legacy Award, de acuerdo con Infobae.

Aquí está lo que realmente pasó

Al día siguiente, domingo 6 de septiembre, la propia actriz salió a aclarar la situación con una publicación en Instagram, acompañada de una fotografía sonriente.

“¡Estoy bien! Oh, Dios mío, ha habido un pequeño malentendido. No estoy enferma; mi médico me recetó recientemente un medicamento nuevo que resultó tener algunos efectos secundarios desagradables”, escribió, según Infobae.

La actriz explicó que, debido a esas molestias, su médico le ordenó quedarse en casa hasta poder resolver el problema.

También lamentó que los efectos del medicamento coincidieran justo con su participación prevista en el festival, y agradeció las muestras de preocupación de sus seguidores.

Un festival que también rinde homenaje a otras leyendas

Esta edición número 62 del Cinecon Classic Film Festival, además del reconocimiento a Eden, rinde homenaje este año a otras figuras del cine clásico como Nancy Kwan, Anna Maria Alberghetti y Lainie Kazan, según detalló RPP.

Barbara Eden, recordada mundialmente por interpretar a Jeannie en la serie ‘I Dream of Jeannie’ (‘Mi bella genio’), señaló que espera retomar sus actividades habituales en cuanto los efectos del medicamento queden atrás.