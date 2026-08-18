La actriz de ‘Los expedientes X’, Gillian Anderson, revela la relación secreta que tuvo con una mujer

Mucho antes de convertirse en la estrella de ‘The X-Files’, Gillian Anderson vivió una adolescencia marcada por cambios y experiencias que, durante años, mantuvo en privado.

La actriz recordó recientemente una relación que tuvo con otra mujer cuando cursaba la secundaria en Estados Unidos.

Anderson se había mudado de Londres a Grand Rapids, Michigan, cuando tenía 11 años.

‘Teníamos que escondernos’

En una entrevista con The Sunday Times, Anderson contó que uno de sus primeros vínculos sentimentales fue con una estudiante mayor que ella.

La relación se desarrolló en secreto y, según recordó la actriz, ambas sentían que debían ocultarla.

“Se sentía como algo secreto, ilícito e incorrecto, y teníamos que escondernos”, relató Anderson. La situación llegó incluso a afectar una relación posterior: un novio descubrió el vínculo y terminó con ella.

Sin embargo, Anderson explicó que en aquella época no se identificaba como lesbiana. También señaló que entonces no contaba con el lenguaje necesario para definir lo que sentía.

No define sus relaciones por el género

A sus 58 años, la actriz aseguró que actualmente tampoco considera que el género determine necesariamente quién puede convertirse en su pareja de vida.

“La persona a la que considero mi compañero de vida es un hombre, pero creo que sentiría lo mismo si fuera una mujer”, explicó.

Anderson ya había hablado de esta etapa en una entrevista con Out en 2012, cuando confirmó que había mantenido durante un largo periodo una relación con una chica mientras estaba en la escuela.

La actriz también recordó otros episodios de su adolescencia, entre ellos que comenzó a acudir a bares frecuentados por personas homosexuales cuando tenía 12 años utilizando una identificación falsa.

Su relato vuelve a poner sobre la mesa una etapa de su vida que, décadas después, Anderson observa desde una perspectiva distinta.

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