Katy Perry anuncia su embarazo en una transmisión de Instagram 

La cantante Katy Perry anunció el 4 de marzo del 2020 que espera a su primer hijo junto a Orlando Bloom, actor norteamericano de 43 años que ya es padre de un niño de 9 años.

La noticia la dio la famosa durante una transmisión en vivo en su cuenta Instagram, confirmando así los rumores tras el lanzamiento de su video Never Worn White donde su vientre se ve abultado.



“Digamos que es una revelación, hay mucho que me pasará este verano. No solo voy a dar a luz literalmente”, dijo la artista de 35 años y agregó que está muy contenta con la noticia. "Estamos emocionados y felices y es probablemente el secreto más largo que he tenido que mantener”, continuó.

En su transmisión, Perry también habló sobre sus antojos durante el embarazo, y compartió que “literalmente nunca me importó lo picante y ahora tengo que llevar la salsa Tabasco en mi bolso”.

En su cuenta de la red social, la cantante también publicó un adelanto de cuatro segundos de la nueva canción y video musical de Never Worn White.



La intérprete de Firework y Orlando Bloom se conocieron en enero del 2016 durante los Golden Globes. Terminaron su relación en 2017, pero volvieron a los pocos meses.

Video: YouTube, cuenta Katy Perry



En febrero del 2019 la pareja anunció su compromiso, menciona diario El Comercio de Perú. El actor inglés le pidió matrimonio a Perry en San Valentín. Ambos confirmaron la noticia a través de las redes sociales.