Karol G suelta la canción Única y rompe todo

Karol G inició una nueva era musical con el lanzamiento de Única. La canción salió el jueves 20 de noviembre de 2025, a las 19:00.

La colombiana adelantó un fragmento en redes. El clip se volvió viral en minutos.

La colaboración tomó por sorpresa a sus fans. Y marcó un giro en su sonido.

Una era que nace desde el cambio

Única es una unión inesperada con Tainy. Su llegada abre una fase más íntima, melancólica y artística.

La cantante apuesta por un estilo minimalista. Menos exceso y más emoción pura.

Esta transición revela una estética depurada. Y una narrativa más profunda.

¿Quién es Tainy?

Tainy es uno de los productores más influyentes del reguetón moderno. Su sello ha marcado a toda una generación.

Ha trabajado con Bad Bunny, Rosalía, Cardi B, J Balvin y Feid. Su sonido es experimental, oscuro y emocional.

Por eso esta unión no es casual. Es una declaración artística.

Un giro que redefine a Karol G

Colaborar con Tainy coloca a Karol G en otro terreno. Una zona más vulnerable y cinematográfica.

La canción es triple M, más íntima, más melancólica, más artística.

Este lanzamiento muestra a una artista en evolución. Una creadora que apuesta por narrativas nuevas.

Dentro de su base reguetonera, la canción sorprende al incorporar delicados arreglos de arpa tanto al inicio como en el puente central, creando un contraste emocional inesperado.

El mensaje emocional de ‘Única‘

La canción habla de un amor intenso y breve. Y del impacto que deja en el alma.

Es un romance fugaz que marca para siempre. Una memoria imposible de borrar.

Es melancolía pura en clave pop urbana. Un lamento suave y elegante.

La canción habla de un amor breve pero inolvidable. Fue una conexión intensa, casi explosiva, que ocurrió sabiendo que solo pasaría una vez… pero dejó una marca permanente.

Ese encuentro, aunque ya terminó, sigue vivo en la memoria de ambos. Nada logra borrarlo: ni la distancia, ni el tiempo, ni otras personas, ni nuevas relaciones.

El video de Única de Karol G

Karol G aparece vestida de blanco y con una estética minimalista. Su imagen es más suave, limpia y nostálgica.

El pasillo oscuro que se estrecha hacia la luz es clave. Une claustrofobia y revelación en un solo plano.

El cabello extremadamente largo (que incluso se arrastra por el suelo en la primera foto) se inspira directamente en los cuentos de hadas y la mitología, siendo una clara referencia al personaje de Rapunzel.

La escena sugiere un renacer. Un tránsito desde la sombra hacia una nueva versión de sí misma. Ver el video de Única de Karol G aquí.

La noche, la vulnerabilidad y el duelo

Otra escena la muestra en un campo oscuro que parece un cementerio. La luz fría apenas perfila su figura.

Su postura encorvada transmite fragilidad. El paisaje refuerza un tono de duelo e introspección.

Es una Karol G más vulnerable. Y más humana.

Contemplación frente al mar

También vemos a la artista de espaldas frente al océano. La luz dorada envuelve toda su figura.

Su cabello larguísimo cae como un velo. La imagen roza lo místico.

El horizonte abierto simboliza libertad y quietud. Un momento íntimo de conexión con la naturaleza.

El arte de Yoshitaka Amano: un nivel superior

El arte promocional de la canción Única fue obra del maestro japonés Yoshitaka Amano. El artista es célebre por su trabajo en Final Fantasy.

Su estilo onírico y delicado eleva el concepto visual. Aporta misticismo y sofisticación.

La ilustración muestra a una mujer de mirada melancólica y cabello rojizo. Frente a ella, una criatura híbrida —mitad ángel, mitad serpiente— dialoga en silencio.

Yoshitaka Amano

Letra de la canción Única de Karol G

Única

Tu boca besándome toda de una forma única

Tanta gente en el mundo y esa noche yo era la única

Lo entregamos todo sabiendo que iba a ser la única

[Estribillo]

Y han pasado mil noches-es-es

Y sigues tan presente-e-e

El olor del momento, be-bé

Se ha quedado pa’ siempre-e-e

Y aunque estemos distantes-e-e

Sé que tú también sientes-e-e

Y cuando ames a alguien, be-bé

Sé que vas a extrañarme-e-e

[Versos]

Porque yo te pienso si me besan

Bebé, tu recuerdo no me deja

Por lo que hicimos, se ha quedado

Como un tattoo en mi cabeza

Nada puede salir mal

Tú y yo en el mismo canal

Sonó el teléfono, él me dijo ‘No vayas a contestar’

Quédate conmigo, ma’

[Estribillo]

Y han pasado mil noches-es-es

Y sigues tan presente-e-e

El olor del momento, be-bé

Se ha quedado pa’ siempre-e-e

Y aunque estemos distantes-e-e

Sé que tú también sientes-e-e

Y cuando ames a alguien, be-bé

Te vas a acordar que conmigo la noche fue única

Tu boca besándome toda de una forma única

Tanta gente en el mundo y esa noche yo era la única

Lo entregamos todo sabiendo que iba a ser la única