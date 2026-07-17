Justin Baldoni habla sobre su batalla legal con Blake Lively

El actor Justin Baldoni habló por primera vez sobre la batalla legal que mantuvo con Blake Lively.

Después de casi dos años alejados del debate público, Baldoni y su esposa, Emily Baldoni, decidieron compartir cómo vivieron el proceso legal derivado de la película ‘It Ends With Us’.

Decisión de permanecer en silencio

A través de un video publicado en sus redes sociales, la pareja explicó las razones por las que optó por no responder mientras el caso permanecía en los tribunales.

Justin Baldoni reconoció que el silencio no significó falta de argumentos, sino una decisión consciente de esperar.

“No hemos hablado públicamente durante la mayor parte de los últimos dos años, y no porque no hayamos tenido nada que decir”, expresó.

Reflexiones sobre el proceso judicial

Además, Baldoni señaló que, aunque sintieron el deseo de responder en distintas ocasiones, prefirieron respetar el proceso judicial antes de ofrecer su versión de los hechos.

La pareja asegura que aún no ha contado toda su versión.

Emily Baldoni explicó que la determinación de mantenerse al margen estuvo motivada por la reflexión personal y la confianza en que el momento adecuado llegaría.

Apoyo durante momentos difíciles

Durante ese periodo, enfrentaron comentarios y versiones que, según ella, no reflejaban la realidad.

Pese a ello, evitó profundizar en los detalles y adelantó que todavía hay aspectos que no están preparados para revelar públicamente.

En el video, ambos coincidieron en que el respaldo de familiares, amigos y seguidores fue fundamental para superar uno de los momentos más complejos de sus vidas.

Prioridades actuales tras el acuerdo legal

Asi mismo, señalaron que su prioridad actual es continuar con su recuperación emocional, fortalecer la convivencia con sus hijos y retomar la tranquilidad después de un largo proceso.

Estas declaraciones llegan semanas después de que Justin Baldoni y Blake Lively alcanzaran un acuerdo legal que puso fin a las demandas y contrademandas relacionadas con ‘It Ends With Us’.