Justicia de Nicaragua pide captura de actor argentino Juan Darthés, acusado de violación

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La justicia de Nicaragua solicitó la captura internacional del actor argentino Juan Darthés, acusado de violar a la actriz de la seria televisiva 'Patito Feo' Thelma Fardín durante una gira en Managua en 2009, informó este domingo la abogada de la demandante.

El juez que conduce el caso, Celso Urbina, “ya giró la orden de detención y captura de Juan Darthés, atendiendo una petición del Ministerio Público (fiscalía)”, confirmó a la AFP la representante legal de la actriz, Eilyn Cruz.



En la petición, que fue notificada el viernes pasado, 1 de noviembre, el juez requirió a la policía nicaragüense que, “a través de la Policía Internacional (Interpol), Juan Darthés sea circulado en Brasil, donde se encuentra” residiendo actualmente, precisó la abogada.



Fardín ya fue informada del pedido de captura internacional, indicó.



La Fiscala nicaragüense acusó el 16 de octubre a Juan Pacífico Dabul, conocido con el nombre artístico de Juan Darthés, de violar a Fardín en un hotel de Managua “valiéndose de la confianza laboral y la diferencia de edad”.



Según la denuncia, cuando ocurrieron los hechos la actriz tenía 16 años y el actor 45.



La actriz hizo la denuncia ante la fiscalía durante una visita a Managua en diciembre pasado, en la que le practicaron exámenes forenses y se aportaron pruebas.



Darthés ha rechazado los cargos desde Brasil y ha manifestado a través de un escrito presentado por su abogado la “disposición de colaborar con la justicia nicaragüense”.



Acusó además a Fardín de poseer “una personalidad manipuladora”.



Se espera que una vez que Interpol sea notificada de la orden de captura, proceda a la detención del actor, quien se radicó a raíz del escándalo en Brasil, de donde es originario, explicó la abogada.



No existe acuerdo de extradición entre Nicaragua y Brasil, pero se debe agotar el proceso que determinará si el actor será o no protegido por su país, según la abogada.



La letrada señaló que si el actor no es entregado a la justicia nicaragüense, la parte demandante podría pedir que Darthés sea juzgado en Brasil, mediante un acuerdo de asistencia legal mutua en materia penal.