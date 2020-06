Julio llega con estrenos para todos

LEA TAMBIÉN

Luego de un exitoso primer semestre de lanzamientos, el mercado del ‘streaming’ encara una peculiar situación por la pandemia. La falta de rodajes y los impedimentos para continuar con la producción o posproducción de algunas cintas ha hecho que las plataformas audiovisuales modifiquen sus calendarios de lanzamientos.

Julio, en este ámbito, se perfila como un buen mes para Net­flix en comparación con sus competidores. La plataforma lanzará una veintena de series y películas que ya estaban programadas, mientras que otros espacios, como Amazon Prime o HBO, se enfocarán en incrementar su catálogo con cintas y producciones de éxito en años pasados.



Una de las novedades para estos días es ‘Home Made’. Si bien su estreno es mañana en Netflix, esta antología de cortometrajes es la primera en su tipo realizada enteramente en casa de cineastas de todo el mundo, durante el confinamiento por el nuevo coronavirus del covid-19.



Kristen Stewart, quien participa en una de las 17 producciones, señaló que “el arte que nace de la restricción tiene una manera de convertirse en sí mismo en algo sorprendente”.



Otra de las cintas esperadas para julio en Netflix es ‘La vieja guardia’, una producción hecha exclusivamente para ‘streaming’ y que cuenta con la actuación de Charlize Theron en el papel de Andy. Ella es una guerrera al frente de un grupo de mercenarios con una misteriosa capacidad que les impide morir en batallas. En una reciente entrevista, la actriz señaló que este personaje ha sido especial, ya que no se trata de la fantasía de una mujer inmortal sino que la trama desengrana los conflictos que sobrevienen por esa situación.



Una película documental que llegará en julio en HBO es ‘Stockton on My Mind’. En esta se retrata el itinerario de Michael Tubbs, quien con apenas 26 años se convirtió en el primer alcalde afroestadou­nidense de la ciudad de Stock­ton, en California. En la cinta se puede apreciar cómo la violencia y la pobreza en la que vivía moldeó su visión política para hacer cambios profundos en su comunidad.



Amazon Prime también cuenta con un catálogo de estrenos para este mes. Entre estas cintas se encuentra ‘Grandes espías’. El filme cuenta la historia de Sophie, una niña que descubre la misión de un agente encubierto, quien le enseñará a convertirse en espía.



‘Vivarium’



Es una producción original de Amazon Prime que cuenta la historia de una pareja que adquiere una casa misteriosa en una urbanización peculiar.



‘Radioactive’

La película de Amazon Prime narra la historia de Marie Curie y su lucha para convertirse en una de las científicas más destacadas en el campo de la radiactividad, así como su ingreso a la docencia universitaria.



‘Atrapa ese e-mail’

En una noche de copas, una enamoradiza mujer envía un correo electrónico a su nuevo amor. En un acto desesperado, ella y sus dos amigas hacen un viaje a México para recuperar ese ‘e-mail’. Estará en Netflix.



‘Homemade’

17 cortometrajes, grabados en distintas partes del mundo en pleno confinamiento por la pandemia, muestran cómo el cine hecho en casa tiene muchas historias por contar. Se puede ver en Netflix.



‘Showbiz Kids’

Por medio de testimonios, este documental de HBO aborda la vida de quienes fueron jóvenes estrellas del cine, la televisión, la música y el modelaje, y cómo ellos enfrentaron su niñez en medio de la fama.