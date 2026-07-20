¿Se cae la mayor fusión del entretenimiento? La justicia pone un alto a Paramount y Warner

La fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery, dos de las empresas más importantes del entretenimiento, acaba de encontrar un obstáculo inesperado.

La Justicia de Estados Unidos ordenó este lunes 20 de julio de 2026 detener temporalmente el acuerdo, valorado en 110 mil millones de dólares. La medida estará vigente al menos durante 14 días.

¿Por qué se detuvo la fusión?

La decisión fue tomada por la jueza Araceli Martínez-Olguín, después de que una coalición de 12 estados presentara una demanda para intentar frenar la unión de ambas compañías.

Según California y Nueva York, si Paramount y Warner se convierten en una sola empresa, tendrían demasiado poder dentro de Hollywood.

El temor: menos competencia en Hollywood

Las autoridades aseguran que una fusión de este tamaño podría significar menos opciones para el público y un mayor control sobre películas, series y canales de televisión.

El fiscal de California, Rob Bonta, advirtió que esto podría traducirse en precios más altos, menos variedad de contenidos e incluso pérdida de empleos en la industria.

El Sindicato de Guionistas de Hollywood (WGA) también expresó su preocupación y señaló que podrían producirse despidos debido a recortes internos.

¿Qué pasará ahora?

Aunque el Departamento de Justicia de Estados Unidos había aprobado la operación el mes pasado, ahora el acuerdo deberá enfrentar un nuevo proceso judicial.

La próxima audiencia está prevista para el 3 de agosto de 2026. Ese día, un tribunal decidirá si Paramount y Warner pueden continuar con uno de los acuerdos más importantes en la historia reciente de Hollywood.

Mientras tanto, la fusión también sigue siendo revisada por autoridades de la Unión Europea.