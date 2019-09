Juez notifica al actor mexicano Pablo Lyle que no aplicará en su caso la ley de defensa propia

LEA TAMBIÉN

El actor mexicano Pablo Lyle, acusado de homicidio involuntario por la muerte de un hombre al que golpeó en una discusión de tráfico en Miami, fue notificado oficialmente este lunes 9 de septiembre de 2019 de que no se aplicará a su caso una ley de defensa propia de Florida que le salvaría de ir a juicio.

Los abogados de Lyle, que lleva cinco meses de arresto domiciliario por la muerte del cubano Juan Ricardo Hernández, subrayaron tras la audiencia de hoy que revisarán la decisión del juez Alan Fine antes de decidir si apelan su negativa a aplicar la ley conocida como 'Stand Your Ground' (Quédate donde estás).



Vigente desde 2005 en el estado de Florida, esta ley permite a una persona que considere que está en riesgo de morir o sufrir daño físico grave el uso de una "fuerza mortal" simplemente permaneciendo en donde está, es decir, sin tratar de huir del peligro.



Ya el pasado 22 de agosto Fine había dicho que no consideraba aplicable dicha ley de defensa propia al caso del actor de telenovelas, Pablo Lyle, de 32 años. Los abogados de Lyle defienden que el actor golpeó a Hernández "para proteger a su familia".



"Vamos a revisar y decidiremos si lo vamos a apelar. De ser así, esa apelación sería llevada a la Corte Suprema y no hay límite de tiempo inmediato", dijo Bruce Lehr, abogado de Lyle.



En caso de que no presenten apelación, el juicio comenzará a fines de noviembre o principios de diciembre. Los medios barajan las fechas del 27 de noviembre y el 9 de diciembre.



Lyle, que se declaró no culpable del cargo de homicidio involuntario el pasado 1 de mayo, cumple desde el pasado 9 de abril arresto en casa de un familiar en Miami, con un grillete electrónico y bajo fianza de 50.000 dólares.

El juez Fine le retiró el pasaporte.



El pasado 31 de marzo Lyle iba camino del aeropuerto de Miami en un vehículo manejado por su cuñado, Lucas Delfino, cuando se cruzaron con el automóvil manejado por Hernández, quien en un semáforo se bajó para recriminar a Delfino por una maniobra al volante.



En medio de esa discusión, Lyle salió del carro y golpeó a Hernández, quien, de acuerdo a las imágenes recogidas por las cámaras de seguridad de una gasolinera cercana, se desplomó al instante. El sexagenario murió cuatro días más tarde en un hospital.



Un informe forense del condado de Miami-Dade reveló que Hernández murió a raíz de "complicaciones por trauma contundente en la cabeza" e indicó "homicidio" como probable causa de la muerte.



El actor, conocido por su actuación en telenovelas como 'Mi adorable maldición', fue detenido el 31 de marzo poco después de los hechos y quedó en un primer momento en libertad condicional con una fianza de USD 50 000, pero tras la muerte de Hernández, fue acusado de homicidio involuntario y puesto en arresto domiciliario.